Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) kurduğu internet sitesi ile can dostları için bağış kampanyası başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, internet sitesini yardım ve bağış yapmak isteyen insanların güvenle bağışlarını yapabilmeleri amacıyla oluşturduklarını söyledi.

Samsun’da sahipsiz sokak hayvanlarının bakımlarının yapılması ile beslenmesinden tedavisine kadar her alanda önemli hizmetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından bağış yapmak isteyen insanların güvenle bağışlarını yapabilmeleri amacıyla ’sampati.samsun.bel.tr’ internet sitesi kuruldu. Kurulan site ile bağış yapan her bağışçı bağışının sokak hayvanlarına ulaştığını rahatlıkla görebilecek. Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi ile ilgili güncel fotoğraf ve bilgilere de anında ulaşabilecek. Ayrıca merkezde görevli hekimler tarafından oluşturulan video ve içeriklerle merak ettikleri konulara cevap bulabilecek.

"Herkesin sorumluluğu var"

İnternet sitesini yardım ve bağış yapmak isteyen insanların güvenle bağışlarını yapabilmeleri amacıyla oluşturduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımız var. Ama biliyoruz ki Samsun’daki 1 milyon 350 bin vatandaşımızın da bu konuda sorumluluğu var. Duyarlı davranan herkese teşekkür ediyorum. Allah’ın yarattığı her can değerli ve kıymetlidir. Sokakta gördüğü hayvana şefkatle bakan, onların da hayatın bir parçası olduğunu kabullenen ve bu noktada adım atan bir anlayış, olmazsa olmazımızdır. Çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Herkesin sokak hayvanlarına, can dostlarımıza yapabileceği destekler var. Onları severek, mama vererek, sahip çıkarak ve onları koruyarak yapabileceğimiz şeyler var. Kurulan bu sitede buna hizmet edecek. Toplanan bağışlar sadece sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçları için kullanılacak. Vatandaşlarımızı can dostlarımız ile ilgili daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Gördükleri eksik ve aksaklıkları da belediyemize bildirmelerini istiyorum” dedi.