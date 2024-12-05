Personeliyle birlikte her zaman büyük bir aile olduklarını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Başkanı Halit Doğan, “Hayata geçirdiğimiz Çalışan Destek Merkezi (ÇADEM) aracılığıyla mesai arkadaşlarımıza tıbbi muayene hizmetlerinden diyetisyen hizmetine kadar geniş bir alanda hizmet sunuyoruz. Ayrıca bu hizmetten personelimizin eşi ve çocukları da yararlanabilecek” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni bir uygulama ile belediye çatısı altında görev yapan tüm çalışanlara yönelik önemli bir destek merkezi kuruldu. Eski Liman Hastanesi’nin bulunduğu alandaki Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nın 3. katında hizmete giren Çalışan Destek Merkezi (ÇADEM), belediye çalışanlarının hem profesyonel yaşamlarında hem de kişisel hayatlarında daha sağlıklı ve verimli bir yaşam sürdürebilmeleri için bir dizi hizmet sunacak.

Çalışanlar; merkeze başvurarak kurum hekimi-sağlık destek hizmetleri, psikososyal destek hizmetleri, beslenme ve diyetetik hizmetleri, iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri, kurumsal bilgi ve özlük hakları bilgilendirme hizmetleri, mesleki rehberlik hizmetleri gibi hizmetlerden faydalanabilecek. Ayrıca ÇADEM’den yalnızca Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışanları değil, çalışanların eş ve çocukları da yararlanabilecek. Çalışanlar merkezde sunulan hizmetlerden faydalanabilmek için randevu alarak başvuruda bulunabilecekler.

“Biz büyük bir aileyiz”

Tüm personeliyle birlikte ortak akıl ve takım ruhuyla şehre yeni bir kimlik kazandırdıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ekip arkadaşlarımızla birlikte şehrimizi daha da yaşanabilir bir hale getirebilmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu süreçte mesai arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmak, onların yaşam kalitesini yükseltmek çok önemli. Çalışan Destek Merkezi, bizim onlara verdiğimiz değeri gösteren önemli bir proje. Bu merkez ile onların hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarını daha dengeli ve sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamayı, mesai arkadaşlarımızın hayatına değer katmayı, daha verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Burada mesai arkadaşlarımıza tıbbi muayene hizmetlerinden diyetisyen hizmetine kadar geniş bir alanda hizmet sunacağız. Bu hizmetten yalnızca mesai arkadaşlarımız değil; eşleri ve çocukları da yararlanabilecek. Biz bir aile olarak birlikte güçlüyüz ve birlikte daha büyük başarılar elde edeceğiz. Çalışan Destek Merkezimiz, tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.