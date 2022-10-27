İşçi ve işveren arasında köprü olan Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) İstihdam ve Kariyer Merkezi, 2019 yılından bugüne kadar 3 bin 157 kişiyi iş sahibi yaptı. Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir, "Çalışmak, evine ekmek götürmek isteyenlere yardımcı olmak ve belediye olarak iş bulmalarına katkı sunmak bizim için çok önemli" dedi.

İşçi ve işveren arasında köprü olan Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) İstihdam ve Kariyer Merkezi, 2019 yılından bugüne kadar 3 bin 157 kişiyi iş sahibi yaptı. Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir, "Çalışmak, evine ekmek götürmek isteyenlere yardımcı olmak ve belediye olarak iş bulmalarına katkı sunmak bizim için çok önemli" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan İstihdam ve Kariyer Merkezi iş arayan vatandaşları işverenlerle buluşturarak bir anlamda istihdam sorununa hızlı katkı sunuyor. Firmaların personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yapan merkez yetkilileri, işe alım süresince takibini de titizlikle gerçekleştiriyor. Olumsuz sonuç alınması halinde başvuru sahibi yeni bir işe yönlendiriliyor.

3 yılda binlerce kişi işe yerleştirildi

İstihdam ve Kariyer Merkezi’nde verilen rehberlik hizmetleri ile vatandaşların yanında olmayı sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, ’kişisel ve kurumsal eğitimler’, ’özgeçmiş oluşturma’ gibi konularda da iş arayanların işgücü piyasası hakkında bilgilenmelerini sağlıyor. Merkez kurulduğu günden bugüne kadar 3 bin 127 kişiyi işe yerleştirdi. Sadece 2022 yılında 720 kişi Kariyer Merkezi sayesinde iş buldu.

Samsun’da işsizliği en aza indirmek istiyoruz

Bugüne kadar birçok kişinin işe yerleşmesine aracılık ettikleri için mutlu olduklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Derdimiz Samsun’da işsizliği en aza indirmek. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde hizmet veren İstihdam ve Kariyer Merkezi ile işçi ve işveren arasında köprü kuruyoruz. İş arayanla işvereni buluşturuyoruz. Ekibimiz gelen iş başvurularını bir havuzda topluyor ve sisteme kaydediyor” diyerek, “İşçi arayan firmalardan gelen talebe göre yönlendirme yapılarak işçi ile işveren buluşturuluyor. Bugüne kadar çok güzel sonuçlar aldık ve binlerce vatandaşımızı işe yerleştirdik. Bu durum bizleri mutlu ediyor. Çalışmak, evine ekmek götürmek isteyenlere yardımcı olmak ve belediye olarak iş bulmalarına katkı sunmak bizim için çok önemli. Gayemiz tüm hemşerilerimizin huzur ve mutluluğu. Büyükşehir olarak her alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.