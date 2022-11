Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), cenaze hizmetlerinin daha hızlı ve güvenli yapılması amacıyla 20 cenaze nakil aracı aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Acılar paylaşıldıkça azalır" diyerek 17 ilçede ücretsiz cenaze hizmeti veriyor. Yakınını kaybeden vatandaşlara en acı günlerinde destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi, hızlı ve sorunsuz cenaze hizmetleriyle halkın takdirini toplarken 20 yeni cenaze nakil aracıyla araç filosunu daha da güçlendirdi.

Cenaze hizmetlerinde kullanılan araçların şehir içi ve şehir dışında önemli ölçüde nakil hizmetini karşıladığına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü İsmail Mutlu, "Cenaze nakil hizmetleri Samsunlular için oldukça önemli bir hizmet. Vatandaşlarımız cenazeleri olduğunda duygusal ve zor anlar yaşıyorlar. Kentimizde günde ortalama 30’a yakın ölüm vakası yaşanırken, bunların birçoğunda da cenazenin il dışına nakli yapılıyor. Başkanımızın talimatıyla 20 yeni cenaze nakil aracımızı bünyemize kattık. Daha önce cenaze nakil hizmetleri hizmet alımı ile yapılıyordu. Şimdi bunu da sonlandırmış olduk. Kendi araçlarımızla birlikte vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunacağız" dedi.

“Üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz”

İnsan odaklı sosyal hizmet anlayışı ile en yaslı ve en sıkıntılı günlerinde de Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşları yalnız bırakmadığının altını çizen SBB Başkanı Mustafa Demir, "İnsanımızın en acı gününde yanında olmak onlarla olan gönül bağımızın bir gereğidir. Bu anlayıştan hareketle Büyükşehir Belediyesi, vatandaşımıza her konuda destek sağlanıyor. En acılı günlerinde insanımıza yalnız olmadıklarını hissettirmemiz gerekiyor. Biz bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Hizmet kalitemizi de her geçen gün artırıyoruz. Mezarlıklar Müdürlüğümüz bünyesine 20 yeni cenaze nakil aracı aldık. Cenaze nakil araçlarımızla nakilden defnine kadar her aşamada vatandaşlarımızın yanındayız. 7/24 hizmet veriyoruz. Diyoruz ki, kaybımız bir, kalbimiz bir. Biz bu düşünceyle görev yapıyoruz" diye konuştu.