Denizli’nin Çameli ilçesindeki Karaman Gölü etrafındaki geniş bir alana yayılan sazlık yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Denizli’nin Çameli ilçesindeki Karaman Gölü etrafındaki geniş bir alana yayılan sazlık yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Çameli ilçesine bağlı Kızılyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerine doğru Çameli Ovasındaki Karaman Gölü etrafındaki sazlıklar henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir anda yanmaya başladı. Alandaki sazlıkların sıklığı nedeniyle alevler hızla büyüyerek geniş alan yayıldı. Bölgenin birçok noktasından gözüken yangın yerine, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, hızlıca yangını söndürmek için çalışma başlatarak farklı noktalardan alevlere müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangının çıkış sebebi ise ekipler tarafından araştırılıyor.