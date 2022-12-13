Denizli’nin Çardak ilçesinde önceki gece meydana gelen yazlık yangınında 50 dekar alan küle döndü. Gün ağarınca ortaya çıkan hasar, yangının doğal yaşama ne kadar çok zarar verdiğini gözler önüne serdi.

Denizli’nin Çardak ilçesinde önceki gece meydana gelen yazlık yangınında 50 dekar alan küle döndü. Gün ağarınca ortaya çıkan hasar, yangının doğal yaşama ne kadar çok zarar verdiğini gözler önüne serdi.

Yaban hayatına büyük zarar veren sazlık yangınlarının meydana geldiği son adreslerden birisi Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Beylerli Mahallesi oldu. Gece geç saatlerde sazlık alanda başlayan yangın, kısa sürede geniş bir aşana yayıldı. Sık salık alandan yükselen alevler, ilçenin birçok noktasından gözüktü. Çok sayıda ekiple müdahale edilen yangın, farklı noktalardan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

50 dekar alanın küle döndüğü yangının izleri, gün ağarınca ortaya çıktı. Sazlıklarla kaplı sahada çıkan yangın, bitki örtüsüne olduğu kadar doğal yaşama da büyük zarar verdi. Birçok yaban hayvanının telef olduğu yangının oluşturduğu tahribat, canlıların yaşam alanlarını da yok etmesi nedeniyle de büyük oldu. Yetkililer, il genelinde meydana gelebilecek sazlık yangınlarının önlenmesi için vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.