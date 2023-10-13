Mersin’in Erdemli ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi’nde Bataklık mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle müstakil evlerinde bulunduğu bölgedeki sazlık alanda yangın çıktı. Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.