Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Söke Sazlı Mahallesinde, Ocak 2024 tarihinde tamamlanması planlanan bir spor projesine imza atıyor.

FİFA standartlarına uygun olarak inşa edilecek projede, gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri, rekabet etmeleri ve aktif bir yaşam sürdürmeleri için mükemmel bir platform sunacak ve Aydın’ın spor altyapısını daha da güçlendirecek.

Projede, sadece futbol sahasını değil, 2’li soyunma odaları ve 500 kişilik tribün de yer alacak.

Müdürlük yetkilileri, bu projenin Aydın’ın spor alanındaki büyümesine katkıda bulunacağına ve gençlerin spor yapma fırsatlarının artırılmasının hedeflendiğini belirterek, sentetik futbol sahası, futbolun yanı sıra diğer spor etkinliklerinin de düzenlenmesine imkan tanıyacak.