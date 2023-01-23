Sultanbeyli Belediyesi’nin Anadolu Ozanı Âşık Nusret Sümmanioğlu anısına düzenlediği 15. Uluslararası Âşıklar Şöleni çok sayıda ozanın katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan şölene ilçe sakinleri de büyük ilgi gösterdi. Aşıklar, programda atışmalar yaptı ve söyledikleri türkülerle gönüllere dokundu.

Sultanbeyli Belediyesi’nin Anadolu Ozanı Âşık Nusret Sümmanioğlu anısına düzenlediği 15. Uluslararası Âşıklar Şöleni çok sayıda ozanın katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan şölene ilçe sakinleri de büyük ilgi gösterdi. Aşıklar, programda atışmalar yaptı ve söyledikleri türkülerle gönüllere dokundu.

Kadim kültürümüzün izinde kültür-sanat faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Sultanbeyli Belediyesi, Anadolu’nun yetiştirdiği önemli ozan Âşık Nusret Sümmanioğlu anısına 15.Uluslararası Âşık Nusret Sümmanioğlu Anma Programı ve Âşıklar Şöleni programını düzenledi. İlçe sakinlerinin yoğun katılım sağladığı programın onur konuğu ünlü halk ozanı Hilmi Şahballı oldu. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda sazın ve sözün ustaları buluştu. Âşıklar eserlerini söyledi, Sultanbeyli’de türkülerin sesi yankılandı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, âşıklık geleneğinin Türk dünyası için öneminden söz ederek, “Çok kıymet verdiğimiz, kültürümüzün âşıklık geleneğini sürdürmek için bu programları organize ediyoruz. Bu vesileyle emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, katılan kıymetli hemşerilerimize ve âşıklarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Programa katılan İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ise âşıkların her zaman toplumun tercümanı olduğunu belirterek, “Bu kültüre sahip çıkmamız gerekiyor. Âşıklarımız söyledikleri türkülerle dertlerimizi, problemlerimizi dile getiriyorlar. Bu geleneğe sahip çıkan belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.