Van il sınırları içerisindeki bütün sularda 15 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında sazangillerin avcılığı yasaklandı.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 5/1 sayılı ticari maksatlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ ve 5/2 sayılı amatör maksatlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ gereği Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş ve Van il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mayıs - 15 Ağustos tarihleri arasında sazangiller avcılığının yasak olduğu bildirildi. Ayrıca av yasağı döneminde yasak türleri avlayan veya satanlara "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu" gereği idari para cezası uygulanacağı, yasaklı ürüne ve av araçlarına el koyma işleminin de gerçekleştirileceğinin ifade edildiği açıklamada, "Başta balıkçılarımız ve tüm halkımız yasak konusunda gerekli hassasiyeti göstermelidir. Balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkanı verilmesi gerektiği unutulmamalıdır" denildi.