Denizli Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Su Ürünlerini Koruma Derneğinin (DENOLDER) geleneksel hale getirdiği sazan balığı avlama yarışması başladı. Gökpınar Göledinde 4 gün sürecek yarışlarda en büyük ve en çok balık yakalayan avcılar belirlenecek.

Sazan balığı avlama yarışları, Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Göledinde başladı. 20 sektörden oluşan avlakta takımlar en az 2 en fazla 4 kişiden oluşacak. Müsabakalar 2 kategoride gerçekleşecek. ‘En Büyük Sazan’ yarışlarında sadece birinci belirlenecek. ‘En Çok Sazan Tutma’ yarışlarında ise dereceye giren ilk 3 takım ödüllendirilecek.

Müsabakalar ‘Su Ürünleri Kanunu’ ve ‘Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’ kapsamında gerçekleştirilecek.40 santimetre limit altındaki balıklar derecelendirmeye alınmayacak. Canlı yem kullanımının yasak olduğu etkinlikte, takım başına en fazla 25 kiloluk yemleme yapılabilecek. Takımlar bir iğneli olta takımı kullanabilecek. Sert PVC malzemelerin kullanımı, boncuk ve benzeri malzemelerin suya atılması kesinlikle yasak olacak.

Tutulan balıklar geri bırakılacak

Yarışmada tutulan balıklar ölçüm ve tartım işlemlerinin ardından suya geri bırakılacak. Yarışmaya 2 takım katılacak. Dört gün sürecek etkinliğin son gününde tartım ve ölçüm işlemlerinin ardından ödül töreni yapılacak. Ödül törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de katılacak. Yarışları izlemek isteyen balıkçılık meraklıları takımların mücadelesine tanık olabilecek.