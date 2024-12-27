İzmir’de sazan sarmalı yöntemiyle ev satışları esnasında 20 milyon lira değerinde dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 7 zanlı tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ev satış esnasında vatandaşların dolandırıldığı ihbarları üzerine takip başlattı. Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, 2024 yılı içerisinde İzmir’de ev satışı esnasında sazan sarmalı yöntemiyle 20 milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz Salı günü İzmir merkezli Adana ve Mersin’de belirlenen adreslere yapılan eşzamanlı operasyonda R.K.(21), E.C.(23), M.B.A.(24), F.G.(20), A.C.Ş.(24), O.Ö (23), M.D (32) gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda telefon, bilgisayar, telefon hatları ve dijitallere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şebeke üyesi 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.