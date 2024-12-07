Tokat’ın Reşadiye ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen 7 asker, acı olayın 15. yılında anıldı.

Tokat’ın Reşadiye ilçesi, bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırılarında şehit düşen kahraman askerlerini unutmadı. 24 yıl önce gerçekleşen pusu sonucu şehit olan 4 asker ile 7 Aralık 2009 tarihinde aynı bölgede şehit düşen 7 asker için anma töreni düzenlendi. 7 Aralık 2009’da, Reşadiye’nin Sazak köyü yakınlarında, öğle saatlerinde devriye görevi yürüten jandarma ekibi PKK’lı teröristler tarafından pusuya düşürüldü. Saldırı, saat 14.00 ile 14.30 arasında, Sazak Köyü Jandarma Karakolu’na bağlı devriye aracına uzun namlulu silahlarla düzenlendi. 4-5 kişilik terörist grubun gerçekleştirdiği bu hain saldırıda, 1 uzman çavuş ve 6 er şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Türkiye’yi yasa boğan bu saldırı, terörle mücadele tarihine kara bir gün olarak geçti.

Reşadiye’de düzenlenen anma töreninde, hain saldırılarda hayatını kaybeden kahraman şehitler için dualar edildi. Törene şehit aileleri, gaziler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, şehitler minnet ve rahmetle anıldı.