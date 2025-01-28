Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Atakum’un en kritik noktalarından biri olan Sazak Deresi’nde taşkın riskini ortadan kaldıracak ıslah çalışmalarını tamamladı.

Sazak Deresi, SASKİ’nin Muhtelif Dere Islahı Projesi kapsamında stratejik öneme sahip bir yatırım olarak hayata geçirildi. Dere yatağı genişletilerek derinleştirilirken, bölgede 120 metre uzunluğunda ve 50 cm kalınlığında beton temel ile 108 metre uzunluğunda 4 metre yüksekliğinde beton perde imalatı gerçekleştirildi. Bu modern altyapı çalışmasıyla yağmur sularının kontrollü şekilde denize ulaşması sağlanarak bölgedeki taşkın riski tamamen ortadan kaldırıldı.

Daha önce İlkadım ilçesinde bulunan Kışla ve Hozan Derelerinde de kapsamlı ıslah çalışmaları yürüten SASKİ, bu bölgede toplam 2 bin metrelik dere yatağını düzenleyerek, şiddetli yağışların yol açabileceği tehlikeleri bertaraf etti. Dere yataklarını birleştirip genişleten ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma altına aldı.

“İklim değişikliğinin etkilerine hazırlıklıyız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yapılan yatırımların yalnızca bugünü değil, geleceği de koruma altına aldığını vurguladı. Başkan Doğan, “Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıyayız. Yağışların şiddetlendiği bu dönemde, taşkın riski taşıyan derelerimizi ıslah ederek sel tehlikelerini minimuma indiriyoruz. Atakum ve İlkadım’daki dere ıslah projelerimizle büyük bir adım daha attık. Sazak Deresi ıslahını yıl sonu itibarıyla tamamlayarak, bölge halkının güvenliğini sağladık. Ekip arkadaşlarımız gece gündüz demeden şehrimizin dört bir noktasında çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Güvenli bir şehir için durmaksızın çalışılıyor

Şehrin geleceği için altyapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Başkan Doğan, “Daha güzel ve güvenli bir Samsun için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizi her anlamda örnek bir kent haline getirmek en büyük hedefimiz” diyerek Samsun’u geleceğe taşıyacak projelere hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.