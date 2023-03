Aktivist, çevreci anne ve Mavi Kadın olarak bilinen Saynur Gelendost, ölümünün 20. yılında Muğla’nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Cevat Şakir Mahallesi Türbe Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ve konsey üyeleri, Sürekli Eylem Kurulu Sözcüsü Reşat Uygun, TÜLOV Muğla Bodrum Şube Başkanı Remzi Kazmaz, Saynur Gelendost’un torunu İbrahim Can Gelendost ile çevreci dostları katıldı.

Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, mezarı başında anılan Saynur Gelendost için şunları söyledi:

“Sevgili Saynur Gelendost’un mücadelesi çevre mücadelesiydi; gördüğümüz her yeşilde aslında Saynur’un bir izi var. O güzel kalpli kadın iyi ki bu dünyadan geçti. İyi ki biz onu tanımışız.”

Torunu İbrahim Can Gelendost anmada, “Onun bütün mücadelesi doğa içindi, umarım doğaya karşı değil de doğayla uyum içinde artık hareket etmeyi öğrenir, bu şekilde ilerleriz. Hepinize bugün bizi burada yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Sürekli Eylem Kurulu Sözcüsü Reşat Uygun, “20 yıldan bu yana her yıl Saynur’u burada andık. Andığımız her dönemde de mutlaka büyük olaylar yaşadık. Ve her yaşadığımız olayda da dedik ki ‘Saynur olsaydı ne yapardı acaba?’ Bugün çevre hukuku diye bir şey varsa çevre mücadelesinin hukuk ayağı bu kadar güçlüyse ülkemizde ve ranta karşı bu kadar güzel zaferler kazanılıyorsa, temelinde mutlaka Saynur’un izine rastlarsınız” diye konuştu.

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, “O zaman çevre, barış ve dostluk için atılan adımlarda bir araya gelen ekip olarak bugün mezarı başında da bir aradayız. Saynur ablamıza da Can babaya da güzel bakılıyor; sağ olsun belediyemiz o konuda bize her türlü desteği veriyor. Biz onu unutturmadık ve unutturmayacağız. Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.