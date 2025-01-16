Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 2024 TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’nda Türkiye birincisi olan Milaslı gençleri ağırladı. Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen törende Saylak, başarılı öğrencilere hediye çeklerini verirken, gurur verici başarılarını kutladı.

İl Müdürü Saylak törende yaptığı konuşmada, gençlerin tarım ve teknolojiye olan katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Teknoloji ve inovasyonu tarımla birleştiren bu projeler, ülkemizin geleceği adına büyük önem taşıyor. Gençlerimizi hem başarılarından hem de bu alandaki vizyonlarından dolayı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

‘Armut’ projesiyle çifte ödül

Barış Saylak’ın ödüllendirdiği PiNayn takımı, İMİ Fen ve Teknoloji Lisesi Proje 9 dersi kapsamında geliştirdikleri ‘ARMUT’ isimli projeleriyle TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu ve aynı zamanda Ticarileşme Potansiyeli ödülüne layık görüldü.

PiNayn takımı, öğretmenleri Musa Efe Işılak’ın danışmanlığında, hayvancılıkta sık görülen Mastitis hastalığının erken teşhisi için yapay zeka destekli, ekonomik ve yenilikçi bir çözüm geliştirdi. Proje, tarım ve hayvancılık sektöründeki sorunlara teknolojik bir perspektif sunarak büyük takdir topladı.

Takım üyeleri Yağız Efe Sırış, Birsu Peker, Mehmet Ege Kılıç, Taylan Yavuz, Ece Aydın, Arda Mehmet Kaya, Irmak Hamarat, Asya Gündoğdu ve Doğukan Dönmez’den oluşan ekip, bu projeyle tarım ve hayvancılık sektörüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Başarı Muğla’ya büyük gurur yaşattı

Milaslı öğrencilerin bu büyük başarısı, sadece bölge halkı arasında değil, ulusal ölçekte de büyük bir yankı uyandırdı. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın desteği, gençlerin motivasyonunu artırırken, ARMUT projesinin ticarileştirilmesi durumunda sektörde çığır açması bekleniyor.