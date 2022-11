Özellikle Osmanlı döneminde önemli bir yer tutan atlı arabacıların sayıları gün geçtikçe azalsa da şehrin at arabacıları günlük 100 TL kazanınca mutlu oluyor.

Geçmişte önemli nakliye araçlarından olan at arabacılığı gün geçtikçe yok olmaya yüz tutarken, zamanın yükünü taşıyan arabacılar her gün erken saatlerde ekmek parası için yollara düşüyor. Şimdilerde at arabaları ile hizmet veren arabacılar, çoğunlukla pazar halinde pazarcı esnafının yüklerini taşıyor. Taşıdıkları sebze ve meyveler ile çok sayıda insanın doymasına vesile olan arabacılar, sayıları azalsa da hayat mücadelesine devam ediyor. Günlük 100 ile 250 TL arasında kazanç sağladıklarında mutlu olan arabacılar her şeye rağmen çalışmaktansa asla vazgeçmiyor. Yükün ağırlığı ve mesafenin uzaklığına göre değişen fiyatlarla sefer yapan at arabacılar her şeye gelen zamma rağmen kendilerine zam yapılmamasından dert yanıyor.

Çalışkanlıkları ve kanaatkarlıkları ile bilinen Aydın’ın en yoğun nüfusuna sahip İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’nde yaşayan ve 20 yıldır at arabacılığı yapan 65 yaşındaki İrfan Taş; “Maalesef para kazanmak çok zorlaştı. Bizim gibi at arabası ile ekmek kazanmak için koşturanların sayısı da azalmaya başladı. Genellikle pazar ürünlerini, meyve ve sebzeleri taşıyoruz. Günlük 100 TL kazandığımızda mutlu oluyoruz. Kimse yapmaz ama biz çaresizlikten yapıyoruz. Atın dört ayağının nallanması şuan 300 TL. Biz 100-250 TL arası kazanıyoruz ama o da her zaman değil” dedi.