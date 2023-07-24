Saygı Hastanesi, açtığı obezite kliniğiyle sağlık adına çok önemli bir adım daha attı. Hizmet vermeye başlayan obezite kliniği ile çağımızın en mühim hastalıklarından biri olan obezitenin tedavisine hasta odaklı bir yaklaşımla odaklanıyor.

Sağlık alanında 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Saygı Hastanesi; deneyimli uzman kadrosu ve güçlü teknolojik donanımıyla obezite ile mücadele etmek isteyen hastalarına tam destek sunuyor.

Obeziteyi uzman desteğiyle yenmek isteyen hastalar, Saygı Hastanesi Obezite Kliniği’ne başvuruyor. Klinikte kendi alanlarında deneyimli genel cerrahi uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı, iç hastalıkları uzmanı, anestezi uzmanı ve obezite alanında uzman diyetisyen bulunuyor. Kliniğin sorumlu hekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sinan Tezer, obezite konusunda uzmanlaşmış bir hekim olarak hastaların şikayetleri ve tedavi süreciyle birebir ilgileniyor. Haftanın 5 günü hizmet veren klinikte, hastalara ücretsiz ön görüşme olanağı sunuluyor.

Seçilen tedavi yöntemine göre hastaların ne kadar sürede ne kadar kilo vereceği değişiklik göstermekle beraber tüp mide cerrahisi sonrası hastalar ilk ay yaklaşık 15-20 kilo verilebilmektedir. Mide balonu sonrası ise ilk ay yaklaşık 5 kilo; altı ayın sonunda ise yaklaşık 15-20 kilo kaybı beklenir.

Hastaların obezite tedavilerinde kullanılan bu etkin yöntemler; hastaların mutluluğu ve kaliteli yaşam sürdürmelerinde önemli rol oynuyor.