Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği’nin konuğu oldu.

Başkan Seçer, Okan Merzeci Bulvarı ile 34. Cadde kesişimindeki Saya Park AVM çevresindeki katlı kavşak inşaatının çok yakın zamanda başlayacağını söyledi ve “Bu kavşak, zeminle birlikte 3 katlı bir kavşak olacak ve bu özelliğiyle Mersin’de bir ilk olacak” dedi.

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yılda mali disiplini sağladığını ve örnek gösterilecek bir belediye olduğunu da söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin üç yıl gibi bir sürede mali disiplini sağlayan, örnek bir belediye haline geldiğini söyledi.

Başkan Seçer, kısa adı MERYAD olan Mersin Yatırımcı ve İş İnsanları Derneği’nin, ilkini gerçekleştirdiği “MERYAD Sohbetleri”nin konuğu oldu. MERYAD ve MERYAD Bilim Kurulu üyelerinin de katıldığı gecede Başkan Seçer önemli mesajlar verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin mali bilançoları hakkında bilgiler veren Başkan Seçer, MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin, devraldıkları döneme göre çok daha iyi bir durumda olduğunu söyledi. Belediyede mali disiplinin sağlandığını vurgulayan Seçer, “Belediyeyi devraldığımızda her iki kurum için söylüyorum, yaklaşık 3 milyar lira bütçemiz vardı ve borç da yaklaşık olarak 3 milyar liraydı. O günlerde dolar 5.7 liraydı. Şu anda, dolar kuru 19 lira ve 8.3 milyar lira bütçemiz, 2.2 milyar lira borç yükümüz var. Doğru bir mukayese için dolar bazında yapacağınız değerlendirme, bu tablonun gerçekliğini daha net ortaya koyacaktır. Biz nasıl yürüdüğümüzü biliyoruz. Bir taraftan borçları eritiyor, bir taraftan da yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz” diye konuştu.

Mersin’de şehir içinde ve belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki grup yolları hakkında da konuşan Başkan Seçer, “Dikenli Yol” olarak bilinen 18. Cadde’nin 2. Çevreyolu ile kesiştiği noktada, Sevgi Katlı Kavşağı ile Demokrasi Kavşağı’ndaki trafik yükünü azaltacak altgeçit çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı. Bu projenin, 2. Çevreyolu üzerinde Güney-Kuzey aksındaki ilk geçit olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, söz konusu projenin bu ayın sonunda tamamlanacağını söyledi.

Bu geçidin hizmete alınmasının ardından, Okan Merzeci Bulvarı ile 34. Cadde kesişiminde yer alan Saya Park AVM çevresindeki katlı kavşak inşaatının başlayacağını belirten Başkan Seçer, “Bu kavşak, zeminle birlikte 3 katlı bir kavşak olacak ve bu özelliğiyle de Mersin’de bir ilk olacak” açıklamasında bulundu. Başkan Seçer, “Biz yaptığımız işi kaliteli yapıyoruz. Anamur'da, Tarsus’ta yaptığımız yol çalışmamızı, 3. Çevre Yolu’nu, 4. Çevre Yolu’nu, köy yollarını bir inceleyin ve hakkını teslim edin” dedi.

Mersin’e 3 etapta toplam 35 km’lik raylı sistemi kazandırmak için yaptıkları çalışmaları da anlatan Başkan Seçer, Mersin Metrosu’nun yapım çalışmalarının tamamen öz kaynaklarla ilerlediğini ifade etti. Seçer, “Bugüne kadar öz kaynaklardan yaklaşık 200 milyon TL’lik bir hak edişin olduğu metro inşası ilerliyor, ilerleyecek. Çünkü vatandaşımıza söz verdik. Daha hızlı olamaz mı? Olur. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na da alınan metro, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki bir imzayı bekliyor. Mersinliler adına üzülüyorum, çünkü Cumhurbaşkanlığının yatırım programına alınmış bir konu, bugün bir imzada bekliyorsa bunun adı engellemedir” diye konuştu.

İş insanlarına, Meclis toplantılarını izleme çağrısında da bulunan Başkan Seçer, “Ben, aldığım her kuruşun hesabını veriyorum. Sizler de, Meclis toplantılarımızda yaptığım sunumları izleyin; toplantılarımızı takip edin. Orada da bir bir anlatıyorum. Aldığım her kuruşu, akılcı bir şekilde harcıyorum. İsraf etmiyorum, çalmıyorum, çaldırmıyorum. Yaptığımız tüm projeler, belediyede mali disiplinin sağlanması işte bunun eseridir. Biz tüm projelerimizi, yaptığımız plan ve programlar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bunların hiçbirisi seçime yönelik yatırımlar değil” diye konuştu.