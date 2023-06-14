Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu, bölge acenteleri ile birlikte Mardin’in Savur ilçesini turizmde yeni rota olarak belirledi.

TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu, Diyarbakır ve bölgenin tarihi, kültürel, doğal ve turistik değerleriyle turizmden aldığı payı daha da artırmayı hedefleyerek bölgede yeni turizm rotaları belirliyor. Turizmden daha fazla pay alabilmek için bölgeyi farklı destinasyonlarda tanıtmak amacıyla Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak’ta bulunan turizm acenteleri ile birlikte Mardin’in Savur ilçesini ziyaret eden turizm acenteleri, Kıllıt Süryani köyünü de ziyaret etti.

TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından turizm rotalarının değiştiğini belirterek, “Yaşamış olduğumuz deprem felaketinin ardından turizmcilerimiz ülkemiz genelinde farklı rotalar oluşturmaya başladı. Bizler de bölgemizde turizmde almış olduğumuz payı artırmak amacıyla yeni rotalar belirlemeye başladık” dedi.

İlçenin tarihine değinen Baturay, “Savur ilçemizin tarihi çok eskiye dayanır. Roma İmparatorluğu, Bizanslılar, Sasaniler, Artuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı bölgede hüküm sürmüştür. 1884 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Hem tarihi hem de gastronomisiyle önemli bir yer olan bu ilçemizin keşfedilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Rotaya İdil ve Cizre de dahil edilecek

Baturay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Savur Kaymakamımız Muhammed Kaya ile Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle bölgemize kültür turları düzenleyen acentelerimizle beraber yerinde deneyimleyip, Savur’un tanıtımına başlıyoruz. Bölgemiz turizminde oluşturmuş olduğumuz Savur rotamızın ardından Mezopotamya altın üçgeni rotalarımıza Şırnak’ın İdil, Cizre ilçelerini de dahil edeceğiz.’’