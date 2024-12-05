Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Sektörün İçinden: Savunma ve Havacılıkta İlham Veren Başarılar” adlı söyleşi programında; Ad Astra Technology Group (AATG) CEO’su Uğur Coşkun ve MSI Dergisi’nin Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Ümit Bayraktar tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

HKÜ Cine Amfi’de gerçekleştirilen programa; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Fatih Hasoğlu, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Derya Haydargil, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Söyleşinin açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Üniversitemizin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, ulusal ve uluslararası düzeyde dikkat çeken birçok etkinlik ve iş birliği ile öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve sektör temsilcilerine önemli fırsatlar sunmaktadır. Etkinliğimiz sadece bir kariyer yolculuğu için ipuçları değil, aynı zamanda Türk savunma ve havacılık sanayisinin geleceğini inşa edecek teknolojilere ve fırsatlara dair bir vizyon sunmaktadır. Unutmayın ki Hasan Kalyoncu Üniversitesi, sizlerin potansiyelinizi gerçekleştirebilmeniz için tüm imkânlarını seferber etmektedir. Geleceğin Nuri Demirağ’ları, Vecihi Hürkuş’ları ve Selçuk Bayraktar’ları belki de bu salonda oturuyor” dedi.

Türk savunma ve havacılık sanayisindeki gelişmelere ve fırsatlara da değinerek sektördeki kariyer fırsatları ve inovasyon konularında değerli bilgiler veren ve kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Uğur Coşkun ve Ümit Bayraktar; savunma ve havacılık sanayisinde kariyer imkanları, girişimcilik ve yenilikçi teknolojiler, sektörel iletişim ve yayıncılığın rolü hakkında detaylı bilgiler paylaşarak, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Söyleşi sonrasında; HKÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Fatih Hasoğlu tarafından Uğur Coşkun ve Ümit Bayraktar’a katkılarından dolayı fidan dikim sertifikası verildi.