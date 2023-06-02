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Savunma sanayisinin liderlik okulu SAHA MBA’nın 5’inci dönem kayıtları başladı
SAVUNMA SANAYİSİNİN LİDERLİK OKULU SAHA MBA’İN 5’İNCİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI
02.06.2023 - 09:15
Yayınlanma
02.06.2023 - 09:20
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