Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın himayelerinde düzenlenen “Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları”nın yedincisi bu yıl 23-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Anadolu’nun en büyük savunma sanayi buluşması olan 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’nın sektördeki ana sanayi firmaları ile tedarikçileri buluşturacağını, organizasyonun savunma sanayine tedarikçi olmak isteyen firmalar için de çok önemli olduğunu söyledi.

Yeni iş bağlantıları kurulacak

Konya Sanayi Odası’nın savunma sanayine yönelik yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Büyükeğen, “Konya Sanayi Odamız, Konyalı sanayicilerimizin, savunma ve havacılık sanayindeki ana sanayi firmaları ile daha fazla iş birliği geliştirmesi için bugüne kadar pek çok çalışma yapmıştır. ASELSAN, Havelsan, Roketsan, TEİ, FNSS, Makine ve Kimya Endüstrisi gibi ana sanayi firmalarına sanayicilerimizle birlikte ziyaretler gerçekleştirilmiş, ikili iş görüşmeleri organize edilmiştir. Yürütülen çalışmalar neticesinde Konya Sanayi Odamıza Savunma Sanayii Başkanlığımızın İl Temsilciliği açılmıştır. Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları da ilk olarak 2010 yılında başlamıştır. Bu yıl Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızın yedincisini, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayelerinde ve sektörün tüm paydaşlarının katılımı ile gerçekleştireceğiz. 23-25 Kasım 2023 tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarında, firmalarımız ürünlerini sergileyecekler ve yeni iş bağlantıları oluşturabilecekler. Tüm sanayicilerimizi, sektörün paydaşlarını davet ediyorum" dedi.

Türkiye’nin 4. büyük savunma sanayi ihracatçısıyız

Savunma sanayinin Konya’nın önde gelen sektörlerinden birisi olduğunu ifade eden Büyükeğen, Konya’nın yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesine önemli katkılar verdiğinin altını çizdi. Büyükeğen, Konya’nın Savunma ve Havacılık Sanayi’nde İstanbul, Ankara ve Eskişehir’in ardından Türkiye’nin 4’üncü büyük ihracatçı şehri olduğunu vurgulayarak, Konya Sanayi Odası olarak şehrin sektördeki başarısının artmasına yönelik yaptıkları çalışmalara yenilerini ekleyerek devam edeceklerini belirtti.

Son olarak Konyalı 24 girişimcinin ortaklığı ile Konya’ya kazandırılan Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası’na değinen Büyükeğen, şunları söyledi: “Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, bir ana sanayi yatırımı olarak son dönemde Konya’mızın kazandığı en stratejik yatırımdır. Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikamızın üretimine devam ettiği Konya Teknoloji Endüstri Bölgemiz de bu sürecin en önemli kazanımlarından birisidir. İnşallah önümüzdeki dönemde bu bölgemizde yapılacak yeni stratejik yatırımlarla birlikte Konya’mız daha güçlü ve daha yüksek katma değer üreten bir sanayi şehri haline gelecektir.”