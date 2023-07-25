CANiK, dünyanın en prestijli savunma sanayii fuarlarından IDEF’e büyük bir şov ile giriş yaptı. CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “En yeni ve en güçlü ürünlerimizi IDEF’23 ile dünyaya tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Orta kalibre toplar ve insansız silah sistemlerinin en iddialı oyuncularından biri olarak, savunma sanayiinin şampiyonlar liginde, güçlü ürün kadromuzla Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir dönemin başlangıcını IDEF’23 ile yapıyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF’23 coşkulu ve geniş bir katılımla kapılarını açtı. IDEF’in en güçlü oyuncularından Türkiye’nin önde gelen global markası CANiK de savunma sanayiinde insansız silah sistemlerini temsil eden iddialı ürünleriyle fuarda yerini aldı.

Orta kalibre toplar fuarın gözdesi

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen fuar 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. IDEF’23’te CANiK, ülkemizin milli 12.7 mm uçaksavarı olan CANiK M2 QCB’nin gelişmiş yeni versiyonu CANiK M3’ü ilk defa görücüye çıkarıyor. Orta kalibre top üretimi alanında dünyanın önde gelen firmalarından İngiliz AEI Systems şirketini geçtiğimiz yıl satın alan CANiK, alanında dünyada en iddialı ürünlerin başında gelen VENOM LR’yi ilk kez IDEF’23 çerçevesinde sergiliyor. Deniz, hava ve kara platformları için büyük önem taşıyan 30x113 mm toplarının üretimi alanına yaptığı yatırımla büyük bir ses getiren CANiK, VENOM LR ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra dost ve müttefik devletlerin silahlı kuvvetlerine kazandıracağı kabiliyetlerle Türkiye’nin gücüne güç katmayı hedefliyor. CANiK ayrıca, bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) grup şirketlerinden UNIROBOTICS’in Milli Teknoloji Hamlesi ürünlerinin tümünü bu yıl IDEF’23’te dünyaya tanıtıyor.

Uzaktan kumandalı sistemler de IDEF’in en iddialı ürünlerinden

IDEF’23 ile heyecan verici bir dönemin de başlangıcını yaptıklarını belirten CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “IDEF’23 daha önce ertelenen ve bu yüzden de beklentinin çok daha fazla olduğu son derece önemli bir fuar olarak öne çıkıyor. Özellikle dost ve müttefik ülkelerin savunma sanayi alanında Türkiye’ye duyduğu güven katlanarak artıyor. Bu yüzden de bu yıl IDEF’in, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir şekilde, çok geniş katılımlı ve ziyaretçi rekorunun kırılacağı bir fuar olacağını düşünüyoruz. İnsansız sistemler, dronelar ve bunlara karşı antidrone sistemleri bu fuarda önemli bir yer alacak. Bizim de bu alanda geliştirdiğimiz ve IDEF çerçevesinde sergilediğimiz uzaktan kumandalı atış kontrol sistemleri, gemilerimizin savaş yönetim sistemleri tarafından özgür olarak yönetilebilecek otonom hareket edebilecek sistemleri gibi insansız silah sistemlerimiz yer alıyor” diye konuştu.

Milli UKSS ailesi, milli entegrasyon çözümleri

IDEF’23 bu yıl insansız deniz araçları ve bu araçların birbiriyle haberleştiği sistemler arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. CANiK de IDEF’23 çerçevesinde ayrıca UNIROBOTICS tarafından geliştirilen milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesini tanıtıyor. HAVELSAN ile 2021’de yapılan sözleşmeye istinaden Açık Deniz Karakol gemilerinde kullanılacak ve 12,7 mm tüfek ile donatılacak TARGAN uzaktan komutalı stabilize kule görücüye çıkıyor. Ayrıca TRAKON kulesini de bu ürün ailesinin bir diğer üyesi olarak fuarda sergileniyor. Yüksek teknolojili hafif yapısı ile 30x113 mm topun ateş gücünü bir araya getiren TRAKON’un yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı’nın da desteklediği 5,56 mm gibi makineli tüfeklerden 12,7 mm gibi ağır makineli tüfeklere kadar farklı silahları taşıyabilen, aktif stabilizeli silah mesneti TRAKON Crew ve ultra hafif TRAKON Lite UKSS de sergilenen ürünler arasında yer alıyor. Aral, “İnsanlı ve insansız platform çözümlerimizin dünya çapında gördüğü rağbet tabi ki hepimizi gururlandırıyor. Bu talep hiç şüphesiz savunma sanayiimizin üstün teknolojisinin bir sonucudur. Platformlarımıza paralel olarak entegrasyon çözümlerinde de ciddi ilerlemeleri kaydettiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Bu noktada iştiraklerimizden UNIROBOTICS’in sunmuş olduğu UKSS ve akıllı mesnet ürün ailesi sektörün tüm ihtiyaçlarını tek kaynaktan karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır” şeklinde konuştu.

CANiK IDEF’23 çerçevesinde Hol 4’te 413A ve 413B nolu stantta ürünlerini sergiliyor. Silah ve kulelere ek olarak birçok yeni optik çözüm ve aksesuarlar da bu fuarda beğeniye sunulacak. Stant içerisinde; CANiK, AEI Systems, UNIROBOTICS ve MECANiK ürünlerinin yanında CANiK ACADEMY ekibinin de eğitim verdiği büyük bir poligon yer alacak.