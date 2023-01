Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) arasında iş birliği protokolü imzalandı. YÖK Başkanlığı’nda gerçekleştirilen protokole SSB Başkanı İsmail Demir, YÖK Başkanı Erol Özvar’ın yanı sıra iki kurumun temsilcileri ve üniversite rektörleri katıldı.

İmzalanan protokolle birlikte yerli ve milli savunma sanayii ihtiyaçlarına yönelik programların geliştirilmesi, üniversiteler ve sanayi iş birliği modellerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Protokol aynı zamanda savunma sanayii ihtiyaçlarına odaklı araştırma geliştirme ve ürün geliştirme desteği sağlayacak.

Üniversitelerde savunma sanayiine yönelik olarak özel bölümlerin açılmasına imkan sağlayacak olan protokol çerçevesinde bölümlerde işlenecek ders içeriklerinin müfredat çalışması da gerçekleştirilebilecek. YÖK ile SSB koordinasyonunda belirlenecek strateji ve hazırlanacak yol haritası çerçevesinde oluşturulacak alt protokollerle üniversite-savunma sanayii ilişkisinin derinleşmesi, üniversite akademik personeli ile öğrencilerinin savunma sanayiinde faaliyet gösteren kuruluşlar ile daha yakın çalışma imkanı bulması hedefleniyor.

“Her bir başlıkta bir iş birliği kavramı ortaya koyuyoruz”

Törende konuşan SSB Başkanı Demir, imzalanan iş birliği protokolü ile SSB’nin ve iştirakli şirketlerin hali hazırda üniversitelerde sürdüğü ilişkiyi daha geniş ve detaylı zemine taşındığını belirterek, “Karşılıklı bir iyi niyet beyanı olmanın yanı sıra, farklı alanlarda YÖK ve SSB, üniversitelerimiz ve iştirak şirketlerimiz arasında yapısal düzeyde iş birliğinin önünü açıyoruz. Bu minvalde, alt yapının ortak kullanılması, personel ve eğitim politikaları, AR-GE çalışmaları, öğrencilerimize yönelik ihtisas çalışmaları, farkındalık etkinlikleri ve alt protokollerin imzalanması gibi farklı başlıklarda genel bir çerçeve çiziyor, her bir başlıkta bir iş birliği kavramı ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

“Karşılıklı olarak kaynak ve imkanlarımızı Türkiye yüzyılı için kullanmanın özel bir ifadesi”

Demir konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu protokolün en önemli hususlarından birisi; gelişen ve güçlenen bir savunma sanayii ile üniversitelerimizde müfredat konusunda güçlü bir eş güdümü sağlamak ve üniversite hocalarımız ve öğrencilerimizle iştirak şirketlerimizin başta alt yapı olmak üzere her alanda daha yakın çalışmasını sağlamaktır. Böylece her bir üniversite bir savunma sanayii arenası, her bir savunma sanayii şirketi ve teknoparklarımızda, uygulamanın yanı sıra öğrenme ve araştırmanın da güçlü bir şekilde devam ettiği alanlar haline gelecekler ve bu sürede staj ve benzeri pratik çalışmalarında kaynağını oluşturacaklar. Esasen SSB,YÖK iş birliği protokolümüz, karşılıklı olarak kaynak ve imkanlarımızı Türkiye yüzyılı için kullanmanın özel bir ifadesi, iş birliği iradesi ve metni olarak tarihe geçecektir diye düşünüyorum.”

“Türkiye Yüzyılına tüm paydaşlarıyla beraber en güçlü desteği sağlayacağına yürekten inanıyorum”

Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Demir, “Güçlenen Türkiye’nin, yükselen yıldızı olan savunma sanayiimizin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği ‘Sürdürebilirliğin, kalkınmanın, istikrarın, istikbalin, iletişimin, gücün, başarının, dijitalin, bilimin, verimliliğin, üretimin yüzyılı olacak Türkiye Yüzyılına’ tüm paydaşlarıyla beraber en güçlü desteği sağlayacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Ülke olarak büyük avantajlar elde ettiğimizi hep birlikte müşahede etmekteyiz”

Törende konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar ise savunma sanayiinde yerlileşmenin önemine dikkati çekerek, “Savunma sanayiinde yerlileşme 2004’te yüzde 20’lerde iken, Savunma Sanayii Başkanlığı çalışmalarıyla bugün bu oranın yüzde 80’lere ulaşması bizleri ziyadesiyle sevindirmektedir. Bu ısrarlı duruşun pek çok ekonomik getirisinin yanında, stratejik açıdan da ülke olarak büyük avantajlar elde ettiğimizi hep birlikte müşahede etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinde güçlü olmayan bir devletin ekonomik bağımsızlığını sürdüremeyeceğini dile getiren Özvar, “Savunma sanayiinde elde edilebilecek güç, ülkenin sadece dışarıdan askeri teçhizat, araç, savaş uçağı, helikopter ve savaş gemileri almasıyla mümkün değildir. Aksine, öncelik verilen alanlarda, özellikle askeri araç ve teçhizatların üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak girişimler ve uygulamalar hayati öneme sahiptir” diye konuştu.

“Protokol vesilesiyle savunma sanayimiz ile yükseköğretim arasındaki iş birliğini yeni ve en üst seviyeye çıkarıyoruz”

İmzalanan protokolün önemine değinen Özvar konuşmasına şöyle devam etti:

“Ülkemiz savunma sanayiindeki hızlı genişleme ve büyümeye, insan kaynakları açısından yükseköğretim kurumlarımız, vermiş oldukları nitelikli mezunları ile destek sağlamaktadır. Bu destek, hem akademisyenlerimizin hem de öğrencilerimizin geliştirdikleri projeler ve çalışmalar ile de sürdürülmektedir. Bugün imzalayacağımız bu iş birliği protokolü vesilesiyle savunma sanayimiz ile yükseköğretim arasındaki iş birliğini yeni ve en üst seviyeye çıkarıyoruz. Bugüne kadar, üniversiteler ile ilgili sanayi kuruluşları arasında iş birlikleri yürütülüyordu. İlk defa Yükseköğretim Kurulu ve Savunma Sanayii Başkanlıkları arasında bir iş birliği protokolü bu vesileyle hayata geçmiş oluyor. Böylece, Türkiye’nin bugünü ve geleceği açısından kritik önemi haiz iki sektör arasındaki iş birliğimizi daha sistematik hale getirmiş oluyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığımız ile yapacağımız ortak çalışmaları iki açıdan çok önemsiyoruz. Birincisi, Türkiye’nin savunma gücünü artırmaya katkı sağlamayı ön planda tutuyoruz. İkincisi, AR-GE, üretim ve ileri teknoloji ile iç içe olan bu çalışmalar sayesinde Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarımızın daha üretken hale geleceğine ve böylece, Türkiye yükseköğretim sistemi olarak, uluslararası rekabet gücümüzü artıracağımız düşünüyorum.”

İmza töreni SSB Başkanı Demir ve YÖK Başkanı Özvar’ın protokolü imzalaması ile sona erdi.