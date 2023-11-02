Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında bugüne kadar çok sayıda projeyi hayata geçiren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), özel sektör temsilcilerinin yürüttüğü çalışmalara akademik ve bilimsel destek vermeye devam ediyor.

Türkiye’deki 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer alan BUÜ, akademik faaliyetlerin yanı sıra bilimsel çalışmalarını da bu doğrultuda ilerletiyor. Farklı alanlarda iş dünyası temsilcileriyle ortak projeler yapan üniversite yönetimi, BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi öncülüğünde teknoloji ve Ar-Ge üzerine faaliyet yapan özel sektör temsilcileriyle yeni protokoller imzalamayı sürdürüyor. Savunma sanayiinde projeler yürüten AntaliaGroup ile BUÜ Uygulamalı Mekanik ve İleri Malzemeler Araştırma Grubu arasında bir mutabakat metni imzalandı. Gerçekleştirilen imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, AntaliaGroup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Adıgüzel, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yazıcı, BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nihal Sağlam ile firma yöneticileri katıldı.

BUÜ’nün yüklenmiş olduğu Araştırma Üniversitesi misyonu doğrultusunda üniversite-sanayi işbirliği konusunda özel bir çaba sarf ettiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, tüm akademik ve bilimsel çalışmalarda ilk olarak bu hedefi gözettiklerinin altını çizdi. Türkiye’nin sanayileşme hamlesi doğrultusunda yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi için yoğun bir mücadele verdiğini vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümünde, kendi teknolojisini üreten bir ülke konumuna geldik. Üniversite olarak bizler de yerli ve milli hamleler doğrultusunda çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gerek Araştırma Üniversitesi olmamızın getirdiği sorumluluk, gerekse de ülkemizin kalkınma hamlesine verebileceğimiz destekler mahiyetinde nitelikli projeler üretmeye çalışıyoruz. Bugün imzalayacağımız protokol, savunma sanayinde yürütülebilecek işbirliğinin esaslarını kapsıyor. Birlikte güzel projeler üretebileceğimizi ve bu işbirliğinin büyüyerek nitelikli çalışmalara vesile olacağına inanıyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

AntaliaGroup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Adıgüzel ise firma olarak Türk savunma sanayiinin geliştirilmesinde yerli teknoloji konusunda üniversitelerle işbirliği yapmaya özen gösterdiklerini söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi ile yürütülecek projelerin farklı vizyonlar geliştirilmesine vesile olacağına inandığını kaydeden Mehmet Adıgüzel, işbirliği imkânı için üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti.

Programın son kısmında BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile AntaliaGroup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Adıgüzel hazırlanan mutabakat metnine birlikte imza attı.