SAHA İstanbul, savunma sanayii fuarını ‘Metaverse’e taşıyor. SAHA Expo, bu sene 25-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde fiziki fuarın ardından, tüm dünyadan ziyaretçilerin avatarlarıyla fuarı gezmelerini, projeleri incelemelerini sağlayacak ‘Metaverse’ Fuarını da düzenleyecek.

SAHA İstanbul, savunma sanayii fuarını ‘Metaverse’e taşıyor. SAHA Expo, bu sene 25-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde fiziki fuarın ardından, tüm dünyadan ziyaretçilerin avatarlarıyla fuarı gezmelerini, projeleri incelemelerini sağlayacak ‘Metaverse’ Fuarını da düzenleyecek.

Metaverse çılgınlığı büyümeye devam ediyor. Toplantılar, eventler ve bir çok organizasyona ev sahipliği yapan Metaverse’de savunma sanayii fuarı düzenlenecek. Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki gelişimine SAHA MBA programı, SAHA Akademi, SAHA Girişim gibi çok önemli çalışmalarla destek veren ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda projeler geliştirmek, yerlileştirme çalışmalarına katkı vermek ve sektörün gelişimi için görüş oluşturmak amacıyla 10 farklı komite oluşturarak, üyelerinin diğer kamu kurum ve kuruluşları, Ar-Ge Merkezleri ve üniversiteler ile koordineli olarak birer proje mutfağı gibi çalışmalarını sağlayan SAHA İstanbul, dünyanın ilk savunma sanayii ‘Metaverse’ Fuarını yapacağını duyurdu.

Verilen bilgilere göre savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanında 104 ülkeden katılım beklenen ve yerli savunma sanayini dünya ile buluşturan SAHA Expo, bu sene 25-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de fiziki fuarın ardından, tüm dünyadan ziyaretçilerin avatarlarıyla fuarı gezmelerini, projeleri incelemelerini sağlayacak ’Metaverse’ fuarını da düzenleyecek.

SAHA Expo Fuarı hakkında bilgi veren SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “Böyle, topun, tüfeğin satıldığı bir savunma sanayi fuarı değil. Onları üreten sanayicilerin Sanayi ihtisas Fuarı. Bu konseptte dünyada başka bir fuar yok, bu alanda bir dünya markası çıkartacağız. SAHA Expo’yu Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde 5 Bakanlık, Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz. 104 ülke ile resmi yazışmalar yapılıyor. Fuarlar çok ciddi bir ekonomi üretiyorlar, kendi firmalarımızı dünyaya açmaya destek vereceğiz. Fuara katılan firmalara bir anket yapıyoruz ve bu çerçevede fuara katılmadan önce hangi alanda katma değer sağlayacaksak, örneğin şu firmalarla müşterin olarak, şu firmalarla tedarikçi adayın olarak, şu firmalarla iş geliştirme fırsatı olarak, şu alanda yatırım ihtiyacın varsa yatırımcı olarak görüşmeler yapabilirsin diye sunacağız. Dolayısıyla fuara katılım sağlayan firmalar hedef odaklı gelmiş olacaklar. Buna ek olarak fuar alanını da şehir planlaması mantığıyla planladık ve bu konseptin patentini de aldık. Bir ipek yolu gibi çarşıların, meydanların olduğu bir konsept oluşturduk. Ana yükleniciler bu çarşılarda, meydanlarda yer alacaklar” dedi.

SAHA EXPO Fuarının “Avatarlarınızı Hazırlayın” mesajıyla dünyanın ilk Savunma Sanayii “Metaverse” Fuarını gerçekleştireceğini söyleyen İlhami Keleş, “SAHA İstanbul olarak gözümüzü hep dünyaya diktik ve dünyada olmayan ya da olanlarla yarışan sistemlerin peşinden koşuyoruz. İnşallah bu yıl SAHA Expo bir dünya markası olarak konumlanacak. Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Avrupa, Uzakdoğu gibi dünyanın birçok alanına ulaşıyoruz. Geçen seneki fuarda dünyanın ilk ‘Hibrit Savunma Sanayi Fuarını’ yaptık. Bu yıl da, dünyanın ilk ‘Metaverse’ fuarını yapacağız. SAHA Expo olarak dünyaya savunma sanayinde ufuk açarak ilerliyoruz. Dünyanın her yerinden ziyaretçiler avatarı ile fuarı ziyaret edecek, gezecek. Katılımcılar kendi avatarlarıyla yer alabilecek. Fuara gelemeyenler Metaverse ile fuara dünyanın her yerinden katılabilecek. Fiziki fuara katılan firmalar ücretsiz olarak Metaverse fuarda da yer alacaklar. Fiziki fuara katılan firmalar 1 Kasım 2022 - 15 Şubat 2023 tarihleri arasında ücretsiz olarak Metaverse fuarda da yer alacaklar” diye konuştu.