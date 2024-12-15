Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Alanı ziyaret etti.

“Turbojet Motorlarının Geliştirilmesi Projesi Kapanış Töreni" ve "Motor Projeleri Değerlendirme Çalıştayı" için Çanakkale’ye gelen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet Tarihi Alanı ziyaret etti. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Anzak Koyu, Şehitler Abidesi, Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi ve Şahindere Şehitliğini ziyaret eden Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, beraberindeki heyet ve Roketsan yöneticileri de yer aldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve heyete eşlik etti.