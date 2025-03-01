Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ağırladı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında lisenin eğitim vereceğini belirten Başkan Palancıoğlu, "Hayal ettik, gönül verdik, başardık! Kayseri’de 100 yıl sonra havacılık tarihini yeniden canlandırıyoruz. Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemiz, ülkemizin savunma sanayisine hizmet edecek nesiller yetiştirecek. Bir meşale yaktık ve Kayseri’mizin havacılık serüvenini yeniden başlattık. Bizleri en çok heyecanlandıran projemiz, diyebiliriz. Yerli ve milli teknolojilerimizle Türkiye Yüzyılı’na yakışır hamleler yapmaya, yurt içinde ve yurt dışında göğsümüzü kabartacak başarılara imza atmaya destek vereceğiz inşallah. Lisemizi Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün ve Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek ile birlikte ziyaret ettik. Kıymeti Savunma Sanayii Başkanımıza lisemizi yakından tanıtma fırsatımız oldu. Savunma sanayisine ve sektöre kalifiye insan yetiştirmek için bizlerden desteğini esirgemeyen Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün’e ve ekibine çok teşekkür ederim. İnşallah lisemiz 2025-2026 eğitim-öğretim yılında gençlerimizle buluşacak" dedi.