Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin son dönemde mazlum milletlerin lider olarak gördüğü bir ülke konumuna geldiğini söyleyerek, “Bu misyonu yüklenmiş olduğumuzun farkında olarak kolları sıvayalım” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin son dönemde mazlum milletlerin lider olarak gördüğü bir ülke konumuna geldiğini söyleyerek, “Bu misyonu yüklenmiş olduğumuzun farkında olarak kolları sıvayalım” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından panellerle devam eden programa, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı. Bu yıl "İnovasyonun Yeni Yüzyılı" temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. İsmail Demir, sanayide taklidin ötesine geçerek bir şeyin daha iyisini yapmanın önemli olduğunu, bunun değişmeye başladığını ve Türkiye’nin son dönemde Mazlum milletlerin lider olarak gördüğü bir ülke haline geldiğini söyledi. Baykar Teknoloji’nin hikayesinden bahseden Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise, 2005’li yıllara kadar İHA teknolojisinde bağımlı durumda olduklarını hatırlatarak bu döngüyü kırmak için yola çıktıklarını belirtti.

“Mazlum milletlerin lider olarak gördüğü bir ülke olmaya başladık Bunun farkında olarak kolları sıvayalım”

Konuşmasında, bir şeyin taklit etmenin değil, daha iyisini yapmanın önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Hani bir meşhur laf vardır, “know-how”. “Know-how” peşinde olan bir ülkeydik. “Know-how” peşinde bir ülke olursanız hiçbir yere varamazsınız. Önce onun “know-why”ını, yani neyin ne için olduğunu anlamak sonra ben daha iyisini yapabilirim anlayışında olabilmek çok önemli. Peki bu inancı sağlamak için sade lafla mı yetinmek lazım? Ortaya ürün koymak lazım. Kolları sıvayıp yola çıkmak lazım. Bir ihracatta kilo başı katma değerinizi arttırmak istiyorsak eğer ülkemiz teknolojide, bilimde önder olmak istiyorsa bunun tek yolu bilime güvenmek çok çalışmak, katma değer sağlayacak yöntem ve metotlarla işin üzerine gitmek. O açıdan gençlerimiz için Teknofest’i örnek verdik. “KÖK programı” diye bir şey başlattık. Orada gençlerimizi çeşitli mentorlarla bir üst seviyeye taşımak üzere usta-çırak ilişkilerine başladık. Sloganımız insan yapısı olan her şeyi bir daha yapmak üzere kolları sıvarız ve yaparız. Büyük hayaller kurarız, Kızıl Elma büyük bir hayaldir. Ama hayale ulaşmak için durduğumuz yerde oturmayız sürekli çalışırız. Sürekli destek oluruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere dünyada birçok mazlum milletin lider olarak gördüğü bir insan bir ülke olmaya başladık. Bunun çeşitli örneklerini gördük. O halde biz hem milletimizin umudunu hem de gerçekten mazlum, mağdur, bir dizi ülkenin umudunu taşıyan, geleceğe götüren bir misyonu yüklenmiş olduğumuz farkında olarak her zaman daha iyiye, daha yeniye, daha gayretle hayata geçirmek üzere kolları sıvayalım diyorum” dedi.

“İHA teknolojisinde bağımlı durumdaydık, bu döngüyü kırmamız lazım diyerek yola çıktık”

Programda konuşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise, Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan birtakım girişimlerin çeşitli nedenlerle başarısızlığa uğratıldığını, Baykar’ın da bu döngüyü kırmak için yola çıktığını söyleyerek, “Ülkemiz maalesef 90’lı yıllardan başlayarak 2005’li yıllara kadar bir insansız hava teknolojisinde müthiş bir bağımlı durumdaydı. Parasıyla dahi bu teknolojileri tedarik edemiyorduk. Tedarik etsek dahi inanılmaz sıkıntılara maruz kalıyorduk. Bizler, bizim bu döngüyü kırmamız lazım, yani ülkemizin bu alandaki bağımlılığını kırmamız lazım, ve özellikle yapılmış olana değil, yapılmayanlara, yeni gelişen alanlara odaklanmamız lazım, geleceğin yarışlarına hazırlanmamız lazım diyerek, aynı bugün Teknofest’teki yarışmalarının olduğu gibi bundan 20 yıl öncesinde biz bunları söyleyerek, bu sloganla ortaya çıktık. Ülkemiz için bu bir kıvılcımdır, biz bu işte başarılı olursak, havacılıkta, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki girişimlerden ibret alarak bu sefer başaracağız diyerek yola çıktık” ifadelerini kullandı.