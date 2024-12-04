Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, imzalanan TSK Bulut Bilişim Projesiyle birlikte Çelik Kubbe’nin en önemli altyapılarından birisinin hazırlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında ‘Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Bulut Bilişim Sistemi Projesi’ iş birliği imza töreni gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet komutanları, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve projenin ana yüklenicisi HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar katıldı.

İmzalanan TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi ile Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu sunucular, depolama sistemleri ve ağ alt yapılarının karşılanması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Projenin; Türkiye’nin ilerleyen yıllarda hava savunma sistemi kalkanı olarak kullanacağı ‘Çelik Kubbe’nin en önemli altyapı bileşenlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

“Savunma sanayiimiz yerli ve milli üretim anlayışıyla elde ettiği başarılarla iftihar kaynağımız olmuştur”

Türkiye’nin çevresinde ve dünyada ortaya çıkan risk, tehdit ve hâlihazırda yaşanan belirsizlikleri işaret eden Genelkurmay Başkanı Gürak, yaşanan gelişmeler karşısında Türkiye’nin güçlü ve caydırıcı bir kapasitesinin olması gerektiğini vurgulayarak, “Bu durum TSK’nın her türlü tehdidi hızlı bir şekilde bertaraf edebilecek esnek, modern ve gelişmiş komuta kontrol yapısına sahip hazırlık seviyesi yüksek etkin ve caydırıcı bir güç olmasını zorunlu kılmaktadır. Günümüzde muharebelerin ve çatışmaların cereyan şekli bilişim çağının getirdiği teknolojik yeniliklerle birlikte hızla değişim göstermektedir. Haberleşme, bilgi ve silah sistemlerindeki gelişmeler sadece teknolojik altyapımızı değil aynı zamanda birliklerimizin komuta kontrol ve silah sistemlerimizin kullanım konseptlerinin de kökten dönüşmesine neden olmaktadır. Cumhurbaşkanımızın destekleri ve devletimizin imkanlarını son yıllarda arttırarak devam ettirdiği savunma sanayiimiz; yerli ve milli üretim anlayışıyla elde ettiği başarılarla iftihar kaynağımız olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Bu projeyle evrilen bilgi sistem yapısına modern ordularla aynı zamanda sahip olmasına imkan sağlayacaktır”

TSK Bulut Bilişim Projesiyle Türk savunma sanayiinin yeni bir başarıya daha imza attığının altını çizen Gürak, “Bu projeyle verilerin yüksek güvenlik standartlarına haiz bir şekilde saklanmasından, uygulamalara kolay erişim sağlanmasına kadar bir çok farklı bileşeni kapsayacak ve bu bileşenlerin her birinin kesintisiz ve yedekli olarak çalışmasını sağlayarak Silahlı Kuvvetlerimizin, ağ tabanlı yeteneklerden, veri merkezli yeteneklere evrilen bilgi sistem yapısına modern ordularla aynı zamanda sahip olmasına imkan sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Yerli ve milli olarak teslim ediyor olacağız”

Törende konuşma yapan SSB Başkanı Haluk Görgün ise, bilgi güvenliğinin sağlanmasının en önemli konulardan birisi olduğunu dile getirerek, "Artık konvansiyonel sistemler, savaşlar yerine teknolojinin ilerlemesi ile dijital alt yapılara, veri manipülasyonlarına dayalı birçok tehditler ve savaşlar oluşmaya başladı. Bilgi teknolojileri geliştikçe, üretildikçe bilginin üretim hızı da doğal olarak dijitalleşmenin hızı da buna göre oluyor. Son dönemde bilgi üretiminin artmasıyla birlikte ve bu bilgilerin korunması stratejik bir konu haline geliyor. Bilginin korunması, anlamlandırılması, ihtiyaca göre değerlendirilmesi bu faaliyetlerin içinde. Bulut tabanlı yapıların geliştirilmesi yapay zeka konularını da gündeme getiriyor. Bizim bu projeyle esnek bir yapıya ulaşarak, erişilebilir özel bir bulut altyapı sistemini yerli ve milli olarak var olan insan kaynaklarımızla birlikte çözüyor ve teslim ediyor olacağız. Bu proje kapsamında, donanımsal ve yazılımsal olarak baktığımızda dünyada rekabetçi çözümler oluşturabilmemiz için bu proje bir fırsat olacak. Donanımsal olarak baktığımızda proje, sunucular, depolama sistemleri ve ağ altyapıları olarak faaliyette olacak" açıklamasında bulundu.

"Çelik Kubbe’nin en önemli altyapılarından bir tanesi de bugün imza attığımız proje olacak"

TSK Bulut Projesi özelinde açıklamalarda bulunan Görgün konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İhtiyaç duyulan alt yapı. Çelik Kubbeden bahsediyoruz, Çelik Kubbe’nin en önemli altyapılarından bir tanesi de bugün imza attığımız proje olacak. Uçtan uca düşünüldüğü için en son noktadaki kullanıcıya varana kadar da siber güvenlik hususu ana yüklenicimiz HAVELSAN tarafından koordine edilerek gerekli alt yapının sağlanması mümkün olacak.”