Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Havaalanı trafik radarının ilkini Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. ÇAFRAD radarımızda belirli bir olgunluğa ulaştık. İnşallah platformlarımızda kullanmaya başlayacağız. Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi Eralp’in fabrika kabul testleri geçen ay başarıyla tamamlandı. Alçak İrtifa Radar Sistemi Alp’in ilkinin kısa bir dönem içerisinde envantere alınmasını bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Havaalanı trafik radarının ilkini Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. ÇAFRAD radarımızda belirli bir olgunluğa ulaştık. İnşallah platformlarımızda kullanmaya başlayacağız. Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi Eralp’in fabrika kabul testleri geçen ay başarıyla tamamlandı. Alçak İrtifa Radar Sistemi Alp’in ilkinin kısa bir dönem içerisinde envantere alınmasını bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ASELSAN’ın ev sahipliğinde düzenlenen Radar Çalıştayı’nın üçüncüsüne Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri yetkilileri ve ilgili firmaların temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yaptığı konuşmada ihtiyaç ve tedarik makamları ile bu alanda faaliyet gösteren teknolojik altyapıya sahip savunma sanayii firmaları, üniversite ve araştırma kuruluşları nezdinde farkındalık oluşturmak ve ortak hedef belirlemek yönündeki çabalarından memnuniyet verici sonuçlar aldıklarını açıkladı. Prof. Dr. Demir, ÇAFRAD radarında belirli bir olgunluğa ulaşıldığını belirterek, “İnşallah platformlarımızda kullanmaya başlayacağız. Erken ihbar radar sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi kapsamında AESA teknolojisini kullanan Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi Eralp’in fabrika kabul testleri geçen ay başarıyla tamamlandı. Alçak İrtifa Radar Sistemi Alp’in ilkinin kısa bir dönem içerisinde envantere alınmasını bekliyoruz. Yine bu dönemde havaalanı trafik radarının ilkinin de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Başarılı şekilde sürdürülen projelerimiz sadece yerde konuşlu sistemlerle sınırlı değil. Hava platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen aktif faz dizili burun radarının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması yönündeki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah Akıncı platformu ile başlayacak bu teslimat, F-16 Modernizasyon Projesi ile devam edecek. Kullandığımız bir tabir var. Aslında harekat alanının özeti: Fark edilmeden fark etmek, vurulmadan vurmak. Aslında olayı noktalayan bu” açıklamasında bulundu.