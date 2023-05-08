Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Adıyaman’da sanayici ve iş adamlarına yapacakları yatırımları anlattı.

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu, iş adamları ve sanayicilerin yer aldığı toplantıya katılan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yatırımlarla ilgili konuşma yaptı.

Adıyaman Organize Sanayi Başkanlığı toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Aslında bu ziyaret deprem öncesi planladığımız bir ziyaretti. Değerli başkanla sık sık görüşüyorduk. Adıyaman’a bütün heyeti bir götürelim. Savunma sanayi alanında Adıyaman’da bir yatırıma başlangıç yapalım diye sağ olsun biz görüştüğümüzde şubat ayı içerisinde böyle bir ziyaret programı gerçekleştirelim niyetindeydik. Böyle bir planlamamız evvelden de vardı. Yani her halükarda Adıyaman’a geri çektik. Belki daha erken gelecektik Ama maalesef altı Şubat’taki bu büyük afet bütün planlarımızı, bütün önceliklerimizi, bütün gündemlerimizi değiştirdi. Ama gene kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi de olsa kendileri bütün heyetiyle birlikte geldi. Gelmeden önce de görüştük. İnşallah Adıyaman’a dolu dolu gelmiş oldular. Tabii deprem büyük afet büyük bir yıkıma neden oldu. Sadece barınmayla kalınmıyor. Mutlaka o ekosistemi tekrardan kurmamız lazım. Ekonomik hayat normale dönmeden hayatın normale dönmesi de imkansız adeta. Dolayısıyla bu ekonomik hayatı normale döndürmek Yeni yatırımlar, yeni istihdamlarla birlikte inşallah çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Kalıcı konutlarımız da malum ilk etapta temeller atıldı, inşaatlar hızla devam ediyor. Savunma sanayi alanının da ilgili firmalar nezdinde de deprem bölgelerine çok ciddi katkı da sunuluyor” dedi.

Daha sonra konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Devletimiz çeşitli alanlarda çok yönlü faaliyetlerde bulunarak yaralarının sarılması için bütün gücüyle gayret sarf ediyor. Felaketin boyutu ve büyüklüğü herkesçe maldetaylı çalışmalarda bulunmak bir şart. O açıdan tabii ki kalıcı konutların yapılması konusunda devletimiz önemli bir çaba içinde. Bizler de konut projelerine de katkıda bulunalım ama konutla beraber yatırım ve istihdam da önemli. Biz aslında depremden önce diğer bazı illerimize yaptığımız gibi Adıyaman’a da bir ziyaret yapıp bölgenin sanayicileriyle tanışmak savunma sektörünün de onları tanıştırmak. Elimizde mevcut devam eden işlerdeler Adıyaman’daki sanayi sektörünün mevcut durumu ve potansiyeline o potansiyelden nasıl bir katkı çıkartırız savunma sanayi sektörüne diye bir çalışma yapacaktık. Ama depremle beraber bu çalışmayı bir boyutta öteye geçirmek gerektiğini hissettik. Sadece yerel kabiliyetler ve mevcut kabiliyetlerle bunları nasıl örtüşeceği değil detaylı şekilde şirketlerimizin burada elini taşın altına koymaları, belirli yatırımlar yapmaları ve uzun soluklu olarak da bölgede varlıklarını sürdürmeleri yanında da istihdam edeceğimiz depremzede vatandaşlarımızın da iskanlarıyla ilgili, konut yapı ve işleriyle ilgili tedbirler alarak iş yeri yanında belirli kentler, mahalleler oluşturup bir toplu kalkınma hareketi girelim dedik. Tabii biz konut derken yatırımın yanında yapılacak konutların da tamamen kendine yeterli her türlü sosyal donatısı, tesisi, imkanı olan bir yapı olmasın idealimiz şu. Burada oluşacak yapılanmalar o kadar cazip olmalı ki Türkiye’nin başka yerinden, büyük illerden dahi biz gelip burada çalışmalıyız diyebilsinler. Bu seviyede bir standart düşünüyoruz. O açıdan yatırım alanlarını depremzede illerimizde belirledik. Her ilimize bir dokunuş yapmak istiyoruz. Adıyaman için Adıyaman özelinde de düşündük. Acaba burada en etkili ne olabilir? Sektörde eksiğimiz ne sektörde gördüğümüz en önemli eksik ki sırf sektöre yönelik dediği genel olarak Türkiye’de bir kablo, kolektör meselesi var. Bu genelde biraz daha uzman kişilerin daha yakın ama gerek hava gerek deniz ve gerekse kara araçlarımızda çok sayıda kilometrelerce uzunlukta kablolar kullanıyoruz. Bu kabloların demetler yapılıp birbirlerine bağlanmaları ve çeşitli özelliklerde olmaları gerekiyor. Bu konuda ihracatımız arttıkça kara, deniz, hava araçlarımız ihracatı da arttıkça giderek artan bir dar boğaz ile karşı karşıyayız. Yani Türkiye’nin bu alanda yatırıma ihtiyacı var. Artı bu kabloları birbirine bağlayacak kolektör dediğimiz yüzde seksenini dışarıdan ithal ettiğimiz bir dizi bağlantı elemanı var Bunlarda da büyük bir eksiğimiz var. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde Karadeniz hava araçlarımızın bu tür bağlantı sistemlerini dört dörtlük sağlayacak bir tesisin Adıyaman’da olması bizce mükemmel bir yatırım olur dedik" ifadelerini kullandı.

Demir, "Yine en çok kullanılan ve en son özellikli ürünler havacılıkta olduğu için de TUSAŞ’a burada öncü rolü oyna dedik. Tabii TUSAŞ’ın yanında ASELSAN da, Roketsan da burada kullanıcı olarak devrede olacaklar ama yatırımını ilk başlangıcını, ilk adımını TUSAŞ atsın dedik. TUSAŞ Kahramanmaraş’ta da başka bir faaliyette bulunuyor. Bölgede ilk planda yaklaşık üç yüz milyon liralık bir yatırımla başlayacağız. Ama ileride sanayicilerimiz de katkısıyla bu yatırımın ve istihdamın daha da genişlenmesine hatta mevcut tesisin sadece savunma ve askeri alanı değil diğer birçok alana sivil halıcılık dahil olmak üzere ürün vermesini bekliyoruz. Özellikli ürünler katma değeri fazla ürünler oluyor. Yani normal bir kabloyu 100’e satıyorsanız bunu 800’e bine satmanız çok daha mümkün. Çünkü çok özellik istiyor. Tabii maliyetlerde kalite de ona göre artmak durumunda. Yani buraya kaliteli bir üretim, kaliteli ve niş bir alanı getirmek istiyoruz. Tabii bunun yanında deprem öncesinde planladığımız şekilde sanayicilerimizin biraz daha belki deprem felaketi izlerini attıktan sonra hangi alanlarda başka ne tür ürünlerde katkıda bulunabilirler? Sektöre nasıl entegre olabilirler gibi konularında gündemimizden çıktığını düşünmeyin, bu da gündemimizde. Bunu da bir taraftan düşüneceğiz. Yani depremle geldiğimiz yeni bir boyut var ama deprem öncesinde düşündüğümüz çalışmalarını da burada bir yandan yürütüleceğini belirtmek isterim. Oradan da inşallah çıkacak yeni faaliyetler, yeni alanlar, yeni girişimler olacaktır diyoruz. Hatta belki buraya geniş ölçüde yatırımlar gelebilecek. İstihdam derken şunu da özellikle vurgulamak istiyoruz İstihdamın kaynağı bölge olacak. Yani Adıyaman ve çevresindeki istihdam ve imkanı sadece bu bölgede ve öncelikle depremzede vatandaşlarımız olacak. O konuda tabii kalifiye bir insan gücüne ihtiyaç var. Bu insan kaynağını burada bulacağımıza inanıyoruz. Başvuruları kısa zaman, kısa süre sonra almaya başlayacağız. Ola ki başvurularda yeterli kalifikasyonda insan bulamaz isek hiç problem değil. Biz bölge insanımızın çok kısa zamanda çeşitli eğitimler alarak bu kalifikasyona erişeceğine inanıyoruz” diye konuştu.