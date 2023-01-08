Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2022 yılında 4,4 milyar dolar ihracatla rekor kıran savunma sanayii sektörünün 2023 yılında 6 milyar dolara ulaşacağını açıkladı. Gelişen durumlara göre bu rakamın da üzerine çıkılabileceğine dikkat çeken Demir, “2023 yılı ihracatımız için 2022 rakamlarımızı beklediğimiz ölçüde yakaladık. Duruma bağlı olarak 6 milyardoları gözümüze kestirdik, çok daha üstü de olabilir. İlk çeyrekten sonra rakamlar biraz daha netleşecek” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2022 yılında 4,4 milyar dolar ihracatla rekor kıran savunma sanayii sektörünün 2023 yılında 6 milyar dolara ulaşacağını açıkladı. Gelişen durumlara göre bu rakamın da üzerine çıkılabileceğine dikkat çeken Demir, “2023 yılı ihracatımız için 2022 rakamlarımızı beklediğimiz ölçüde yakaladık. Duruma bağlı olarak 6 milyardoları gözümüze kestirdik, çok daha üstü de olabilir. İlk çeyrekten sonra rakamlar biraz daha netleşecek” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayiinde hem gündemi değerlendirdi hem de 2023 yılı hedeflerini anlattı. Teknopark İstanbul’da düzenlenen toplantıda ekonomi basınıyla bir araya gelen Demir, 2023 yılında savunma sanayiinde 6 milyar dolarlık ihracatı yakalayacaklarını açıkladı. Demir, ayrıca 2023 yılında milli muharip uçağının hangardan çıkacağını ve jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in ilk uçuşunu gerçekleştireceğini söyledi. Demir, bu yılda Bayraktar Kızılelma’nın çeşitli uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonlarının gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

“6 milyar dolar ihracatı gözümüze kestirdik”

Savunma sanayiinde 2022 yılında 4,4 milyar dolarlık rekor ihracat rakamı geliştirilecek. 2023 yılı ihracat hedeflerini paylaşan Demir, “2023 yılı ihracatımız için 2022 rakamlarımızı beklediğimiz ölçüde yakaladık. Duruma bağlı olarak 6 milyarı gözümüze kestirdik, çok daha üstü de olabilir. İlk çeyrekten sonra rakamlar biraz daha netleşecek” açıklamasını yaptı.

“Savunma sanayii zincirleme reaksiyon oluşturma ve eşik atlama sürecinde”

“Türkiye Yüzyılına girdiğimiz bu ilk günlerde gururla söylüyoruz ki; her alanda atılımların yaşandığı son 20 yılda en büyük hamlelerden birini savunma sanayii yaptı” diyen Demir, “Savunma sanayiimiz bugün güçlenen Türkiye’nin yükselen yıldızı haline geldi. Zincirleme reaksiyon oluşturma ve eşik atlama sürecinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Mayıs 2004’te yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesinde alınan kararlarla artık savunma sanayiinde dış alım yerine yerli ve milli projeler dönemi başladı. Bu projelerin koordinasyonunu yürüten Savunma Sanayii Müsteşarlığının önce 2017’de Cumhurbaşkanlığına bağlanması, ardından 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yapılanması bu alandaki ivmeyi daha da artırdı. Yerli ve milli savunma sanayiindeki dik duruş ve kararlılık, ambargolara karşı da kendi projelerimizi hızlandırdı. Milli çıkarlarımızı koruma noktasında yapılacak harekat ve operasyonlar konusunda da kimseden müsaade almadan, kimsenin ürün ambargosuna maruz kalma riski taşımadan icraatlarımızı yapabilir hale geldik ve bunu artıracağız” diye konuştu.

“İnsansız hava araçlarında artık dünyanın en iyi ürünlerini üretiyoruz”

İnsansız hava araçlarında artık dünyanın en iyi ürünlerinin Türkiye’de üretildiğine dikkat çeken Demir, “Savunma sanayii sektöründe, 2000’e yakın firmamız var. Ülkemize ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri haline geldi. Bu kapsamda yürütülen 750’yi aşkın sayıda proje ve diğer ilgili faaliyetlerin sonucunda gelinen noktada yıllık 10 milyar doları aşkın sektör cirosu ve yıllık 4 milyar 400 milyon dolarlık rekor ihracat tutarına ulaşıldı. İnsansız hava araçlarında artık dünyanın en iyi ürünlerini üretir ve kullanır haline geldiğimiz gibi bu ürünlerin kullanım konsepti, harekat alanındaki uygulamaları açısında da Türkiye’nin eriştiği kabiliyet başka hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak seviyeye geldi” şeklinde konuştu.

“Kızılelma’nın manevra testleri, mühimmat entegrasyonu ve atış testleri yapılacak”

2022 yılında muharip insansız hava aracı Kızılelma’nın beklenenden önce ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini hatırlatan Demir, “Bundan sonra manevra testleri, mühimmat entegrasyonu ve atış testleri gibi bir dizi faaliyetle yoluna devam edecek ve hizmete girmek için gün sayacak” dedi.

“Tayfun füzesinin kendi içerisinde bir süreci var”

Savunma sanayiinde dikkat çeken ürünlerden Tayfun füzesinin kendi içerisinde bir süreci bulunduğunu kaydeden Demir, “Daha sonraki adımlarımızda 2022 yılında gösterilen başarının yeni örneklerini 2023 yılında da görmeyi planlıyoruz” dedi.

“KTJ3200 Turbojet Motorunu teslim ettik”

Savunmada öne çıkan gelişmeleri anlatan Demir, “İlk tank ihracatımızı KAPLAN MT orta sınıf tankıyla Endonezya’ya gerçekleştirdik. Ortak proje olan bu tankın bir kısmı Türkiye’de bir kısmı da Endonezya’da üretilecek.

Dünyada sınıfının en iyisi diyebileceğimiz PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçlarımızı, ayrıca modernize ettiğimiz ilk Zırhlı Muharebe Araçlarımızı da envantere aldık. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak bizi yabancı bağımlılığından kurtaracak, KTJ3200 Turbojet Motorunu teslim ettik ve seri üretimine başladık. Bu motorun ileri versiyonu için çalışmaları başlattık” dedi.

“Aviyonik modernizasyonu tamamlanacak ilk F-16’ları teslim alacağız”

Milli Muharip uçağımızı hangardan çıkışını ve jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in ilk uçuşunu 2023 yılında göreceğiz. Muharip İnsansız Savaş Uçağımız Bayraktar Kızılelma’nın çeşitli uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek. ANADOLU gemisine konuşlandıracağımız Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. Özgür Projesi kapsamında aviyonik modernizasyonu tamamlanacak ilk F-16’ları teslim alacağız. Önümüzdeki günlerde ilk kez AKINCI’ya entegre edeceğimiz AESA burun radarı daha sonra F-16’larımızda kullanılmaya başlanacak. Özgün helikopterimiz Gökbey’in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştireceğiz. İMECE Yer Gözlem Uydusu uzaya fırlatılacak” diye konuştu.

“2023 donanmamızın gücüne güç kattığımız bir yıl olacak”

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2023 yılının donanmanın gücüne güç katıldığı bir yıl olacağını altını çizerek, “Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak ANADOLU, denizde ikmal muharebe destek gemisi DERYA, İ sınıfı fırkateynlerimizin ilki İSTANBUL, yeni tip denizaltılarımızın ilki PİRİ REİS hizmete alınacak. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA ve yerli motorlu VURAN zırhlı araçlarının ilk teslimatını gerçekleştireceğiz.

Hava savunma ve füze sistemlerimizde artık belli bir aşamaya geldiğimizi göreceğimiz bir yıl bizi bekliyor. Uzun menzilli hava savunma ve füze sistemimiz SİPER’i hizmete vereceğiz.

BOZDOĞAN Görüş İçi ve GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzelerimizin ilk teslimatlarını yapacağız. GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemini gemilerimize entegre etmeye başlayacağız. Erken ihbar radar sistemi ERALP ve taşınabilir elektronik taarruz sistemi MERT gibi yeni elektronik harp sistemlerini envantere alacağız” şeklinde konuştu.

“Firmalara kredi tahsislerine devam edeceğiz”

Haberleşme, bilgi teknolojileri, siber güvenlik ve çeşitli alanlarda yeni Ar-Ge projelerini başlatacaklarını anlatan Demir, “Yapay zeka ve kuantum teknolojileri gibi konularda da kümelenme, teknoloji merkezi Ar-Ge laboratuvarı faaliyetleri devam edecek. Savunma sanayii yatırım ve geliştirme faaliyetlerini destekleme programımız kapsamında, firmalarımıza sağlamış olduğumuz kredi tahsislerine devam edeceğiz. Savunma sanayii ve ürünleri meselesinde harekat ortamındaki etkinlik ve Türkiye Yüzyılı inşa etme konusunda bu alanın ne kadar önemli olduğunu farkındalığımız yüksek, hayallerimizin konuşulduğu ve gerçekleştirme yönünde ayaklarımızın yere bastığı emin adımlarla yürüdüğümüz bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

“(ODTÜ’deki saldırı) Sinek vızıltından fazla değil”

Savunma sanayisi firmalarının temsilcileri ile öğrencilerin buluşacağı 2. ODTÜ Savunma Sanayii Zirvesi’nin bir grup öğrencinin müdahalesi nedeniyle ertelenmesine ilişkin sorulan soruya İsmail Demir, “Saldırıyı gerçekleştirenler milli unsurlardan yoksun ve Türkiye’deki savunma sanayisinin gelişmesinden rahatsız olan malum terör örgütü ve iltisaklardan başkaları değil. Bir densizlik diye düşünüyorum. Bir sivri sinek vızıltısından fazla değil. Kimlerin ne tiynette olduklarını gösterdi” yorumunu yaptı.

"Kritik ve stratejik ürün ve teknolojilerde dışa bağımlılığı kabul etmiyoruz"

Demir, "Hiçbir kritik ve stratejik ürün ve teknolojide dışa bağımlılığı kabul etmiyoruz ve burada durmadan yola devam edeceğiz, bu konuda kararlıyız" dedi.

“Dost ve kardeş ülkeler savunma projelerine ortak olarak katılabilir”

Savunmada dost ve kardeş ülkelerin savunma projelerine ortak olarak katılabileceğini kaydeden Demir, “Dost ve kardeş ülkelere ortak proje geliştirmede kapımız açık. Bu durum projelerin daha rahat bir finansmanla döndürülmesi açısından faydalı olacaktır. İlgili ülkelerden çeşitli incelemeler ve talep olduğunu görüyoruz” dedi.

“Kitlesel çip üretiminde bazı ülkelerle ortak çözümler gündemimizde”

Çip üretimiyle ilgili de konuşan Demir, “Krize girmeden önce de bizim gündemimizdeydi. Çip seri üretim, Türkiye’de tasarlama ve üretme konusunda sorun yok. Kitlesel üretimde yatırımları karşılayacak hacim olması gerektiğini düşünüyoruz. Bazı ülkelerle ortak çözümler konuşuluyor. Yatırımın büyüklüğünü ve pazarı düşündüğümüzde birkaç kere daha ele almamız ve çok daha geniş kapsamlı olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.”