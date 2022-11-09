ASELSAN Konya ile Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT), Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ASELSAN Konya ile Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT), Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü Yasin Akdere, ASFAT Genel Müdürü Esad Aygün ve MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ASELSAN Konya fabrikasını ziyaret etti. Heyet burada düzenlenen toplantıda iyi niyet ve iş birliği konusunda anlaşma sağlarken, ASELSAN Konya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bülent Işık’tan fabrikadaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ziya Altunyaldız, “Ülkemizin imkanlarını, kapasitesini her türlü çabayı göstermek suretiyle iş birliğine, değere dönüştürmek, kapasiteyi, paylaşımı büyütmek ve ülkemizim her alanında olduğu gibi savunma sanayii alanında da cumhurbaşkanımızın Türkiye 100 yılı ifadesinin altını dolduracak şekilde bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine inşa edecek şekilde iş birliklerini artırarak, iş birliği alanlarını büyüterek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu çerçevede bakan yardımcımızın nezaretinde ASELSAN Konya ile hem MKE’nin hem ASFAT’ın hem de Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüzün ortak iş birliği alanlarını birlikte yapacakları çalışmaları çerçeveleyen, hedefler ortaya koyan bir iyi niyet anlaşması imzalanmış oldu. Birlikte çalışma niyetini ortaya koydular. Bu anlamda Konyamızın ve ülkemizin savunma sanayi adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmaların hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. ASELSAN Konya bugün geldiği nokta itibariyle mevcut iş birliğinde birbirini tamamlayan unsurlarla yoluna devam edecek” dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere Muhsin Dere de, “Savunma sanayimizin son 20 yılda geldiği noktayı gösteren bir tesisteyiz. Burada çok değerli bir girişim var. Konyalı sanayicilerimiz bir araya gelmişler ve bir şirket oluşturmuşlar. 70 bin metrekare kapalı alanı, yaklaşık 300 personeli günden güne büyüyen güzel bir şirket oluşmuş. Bugün bu şirketi gezme imkanı bulduk. Bir taraftan da bakanlık olarak ve bakanlığımızın şirketleri olarak ASELSAN Konya ile ne tür iş birliği imkanlarımızın olacağını değerlendirdik. Bunu da bir protokole bağladık. Bu fabrikanın bundan sonraki süreçte Konya’mız için, Türkiye’miz için çok güzel hizmetler yapacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ASELSAN Konya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bülent Işık ise, "Özellikle ülkemizin güzide kuruluşu Makine Kimya Endüstrisi ile benzer yapıda çalışmalarımız var. Bu iş birliklerinin bir takım noktalara daha hızlı geleceğini öngörüyorum. Diğer genel müdürlüklerle de multidisipliner altyapımızla çok daha farklı konularda çalışmalar yaprak ülkemize faydalı olacağımızı düşünüyorum" dedi.