Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, bu yıl 5’incisi düzenlenen Savunma Sanayii Buluşmaları’na katıldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul işbirliğinde düzenlenen ‘Savunma Sanayii Buluşmaları’nın 5’incisi İstanbul’da düzenlendi. Program, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Dr. Haluk Görgün, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarında Türkiye’de son dönemde savunma sanayi alanında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Haluk Görgün: "Hedefimiz, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye olabilmektir"

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, "Ülkemiz savunma sanayisi alanında artık bir pazar değil güçlü bir aktör konumuna gelmiştir. Her platformda ifade ettiğimiz gibi en büyük hedefimiz, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye olabilmektir. Geniş ekosistemimiz ile birlikte bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı çerçevesinde, ülkemizin dünyada savunma sanayisi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her gün adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

Savunma sanayisinin gelişmesi için yapılan çalışmalardan bahseden Görgün, "Savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedeflerine ulaşmak için, sektörde faaliyet gösteren yan sanayi ve KOBİ’lerin geliştirilmesi, teknolojik derinliklerinin ve rekabet edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalara hızla devam ediyoruz. Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanlığı’nda; savunma sanayisinin mevcut kabiliyetlerini tüm ülkeyi kapsayacak şekilde belirlemek ve endüstriyel yetkinlik veri altyapısını geliştirmek üzere Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN) projesini yürütüyoruz. Ayrıca Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile firmalara eğitim, danışmanlık ve rehberlik destekleri odaklı mali yardım sağlamaya devam ediyoruz. Savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler dahil tüm firmalara yönelik olarak Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında finansal destek sağlamayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Filistin halkına karşı yürütülen ağır saldırıların bir an önce sonlandırılmasını yüce Mevla’dan niyaz ediyorum"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise "Bugün Gazze’de 2 milyondan fazla masum sivil, kadın ve çocuk, İsrail’in adeta soykırıma çevirdiği saldırılarla karşı karşıya. Mazlum Filistin halkına karşı yürütülen bu ağır saldırıların bir an önce sonlandırılmasını yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Bu nedenle ülkemizin güçlü bir savunma sanayine sahip olması, dünya barışı açısından çok kritik öneme sahip. Böyle bir dünyada teknoloji başkalarına aitse, millilik hayalden öte bir anlam ifade etmiyorsa, bırakın dost ve müttefiklerimizi, kendi vatanımızı bile tehlikelerden koruyamayız" şeklinde konuştu.

Savunma sanayisinde son yıllarda yaşanan gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktar, "Türkiye son 20 yılda savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltarak, kendi insan ve akıl gücünü kullanıp geliştirdiği oyun değiştiren teknolojilerle, ihracatta rekor seviyelere ulaştı. Binden fazla firmasıyla Milli Teknoloji Hamlesi’nin en büyük destekçisi konumundaki SAHA İstanbul, bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadı. Ülkemiz, geçtiğimiz 20 yılda insansız hava araçlarından kara araçlarına, gemilerden orta ve uzun menzilli roket ve füzelere, hassas mühimmatlara ve elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede dünya standartlarında ürünler ve yetenekler geliştirdi. Savunma sanayinde bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin teknolojilerine, araçlarına ve ürünlerine yatırım yapıyoruz. Dünyanın dört bir tarafına ileri teknoloji platformlar ve sistemler ihraç ediyoruz. Savunma sanayisi ihracatı ülkemize diplomatik alanda da katkı sunuyor ve ülkemizin dost ve müttefik ülkeler ile ilişkilerinin güçlenmesini sağlıyor" dedi.

Haluk Bayraktar: "Yüksek teknoloji geliştirmek ihtiyaçtan ziyade zorunluluktur"

Bayraktar, "Bağımsızlığımızı koruyabilmek ve geleceğimizi güvence altına alabilmek adına, yüksek teknoloji geliştirmeyi sürdürmeliyiz. Bu, sadece bir tercih değil, etrafı adeta ateş çemberi şeklindeki coğrafyamızda var olabilmek ve bağımsızlığımızı koruyabilmek için ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluktur. Yeni gelişen teknolojilere yatırım yapan, girişim ekosisteminde yer alan, nitelikli ve hızlı büyüme trendine sahip firmalarımız var. Bu firmalarımızı destekleyen, kritik alt sistemler üretiminde mesafe kat etmiş güçlü firmalara da ihtiyacımız var. Özellikle stratejik ve hassas ürünlerin tedarikinde aksama olduğunda bunu kendi kaynaklarımızla kısa sürede çözebilecek noktada olmamız hayati bir önem taşıyor" diye konuştu.

"Savunma sanayimiz durmuyor, ’buzkıran gemisi’ gibi önüne çıkan engelleri kıra kıra ilerliyor"

Bayraktar, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına ilişkin "Bugün Gazze’de 2 milyondan fazla masum sivil, kadın ve çocuk, İsrail’in adeta soykırıma çevirdiği saldırılarla karşı karşıya. Gıda, ilaç, elektrik, su ve doğal gaz gibi temel insani ihtiyaçlara dahi ulaşmalarına izin verilmiyor. ’Evinizi, topraklarınızı bombalayacağız, çöle gidin başka kurtulma şansınız yok’ deniyor. Her gün hastaneler vuruluyor, gözlerini dünyaya yeni açmış bebekler katlediliyor. Masumlar sadece çığlıklar atarak merhamet arıyor. Modern dünya bu sahneleri adeta bir sinema filmi gibi sadece uzaktan izliyor. Merhametin olmadığı yerde adaleti tesis etmek maalesef mümkün değildir. Güçlünün yanında saf tutan dünya, her geçen gün masumiyetini ve merhametini kaybediyor. Tüm dünya ülkeleri acil olarak bir araya gelerek insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birinin bitmesi için çaba göstermeli. Yoksa masumiyetini yitiren bu coğrafyada barışı tekrar tesis etmenin imkanı kalmayacak. Mazlum Filistin halkına karşı yürütülen bu ağır saldırıların bir an önce sonlandırılmasını yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Bu nedenle ülkemizin güçlü bir savunma sanayine sahip olması, dünya barışı açısından çok kritik öneme sahip. Böyle bir dünyada teknoloji başkalarına aitse, millilik hayalden öte bir anlam ifade etmiyorsa, bırakın dost ve müttefiklerimizi, kendi vatanımızı bile tehlikelerden koruyamayız. Bu nedenle savunma sanayimiz durmuyor, adeta bir ’buzkıran gemisi’ gibi önüne çıkan engelleri kıra kıra ilerliyor" şeklinde konuştu.

"İhracatımızın 2023’te 6 milyar doları geçmesini bekliyoruz"

Bayraktar, "Büyük atılımların yaşandığı son 20 yılda en büyük hamlelerden birini savunma sanayinin yaptı. Son 20 yılda Türk savunma sanayinde üretim hacminin 1 milyar dolardan 12 milyar dolara çıktı. Aynı süreçte savunma sanayisi bütçesi 5,5 milyar dolardan, devam eden sözleşmelerle birlikte 90 milyar dolara ulaştığı. Savunma sanayisi ihracatımız 248 milyon dolardı, geçtiğimiz yılı 4,4 milyar dolarla kapattık. İhracatımızın 2023’te 6 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Sektörümüzde istihdam sayısı 9 binlerde idi, bugün 81 binlere ulaşmış durumda. 20 yıl önce proje sayısı sadece 60’larda iken bugün 850’ye yükseldi. Savunma sanayimiz ’Türkiye Yüzyılının Yükselen Yıldızı’ haline geldi" şeklinde konuştu.

Program açılış konuşmalarının ardından savunma sanayisi ekosistemini genişletmek ve yeni işbirlikleri geliştirmek amacıyla düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. yılında Savunma Sanayimizin Dünyadaki Yeri" konulu panel ile devam etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bakan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, BMC CEO’su Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve SSB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Kaya konuşmacı olarak yer aldı. Panelin ardından savunma sanayi tedarikçi buluşması kapsamında savunma sanayi firmaları ile tedarikçi firmalar ikili görüşmeler için bir araya geldi.