Artvin´in Şavşat ilçesine bağlı Maden Köyü, geleneksel ahşap mimarisi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. 2 bin 50 rakımda yer alan köy, sıra sıra dizilmiş ahşap evleri, çevresini saran ormanları ve eğimli arazisiyle adeta bir tablo gibi. Geleneksel köy hayatının hala devam ettiği Maden Köyü, özellikle kış mevsiminde büyüleyici bir manzara sunuyor.

Kış aylarında kar altındaki köy, bölgede yaşayan amatör fotoğrafçı Doğan Bilir tarafından drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde ortaya çıkan manzara, izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Çevresi ormanlarla kaplı olan köy, eğimli arazi yapısıyla da dikkat çekiyor. Bu doğal güzellikler, özellikle fotoğraf tutkunları için kış aylarında vazgeçilmez bir nokta haline geliyor.

Maden Köyü, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda geleneksel köy yaşam tarzını korumasıyla da öne çıkıyor. Köydeki ahşap evler, bölgenin kültürel mirasını yansıtırken, ziyaretçilere nostaljik bir atmosfer sunuyor. Köy sakinleri, kışın sert geçen hava koşullarına rağmen geleneksel yaşam tarzlarını sürdürüyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için bir cennet olan Maden Köyü, Artvin’in saklı kalmış güzelliklerinden biri olarak keşfedilmeyi bekliyor.