Gaziantep’te kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndüğü kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi İpekyolu mezarlık kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Sezer (25) idaresindeki 27 ABL 567 plakalı Ford marka otomobil, kontrolden çıkarak savruldu. Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptıktan sonra taklalar atarak ters döndü.

Feci kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Yusuf Sezer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç sürücünün cansız bedeni olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.