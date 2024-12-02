Kamu Birliği Konfederasyonu Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN), devlet memurlarıyla ilgili yeni torba yasa teklifinin yetersiz yanlarının olduğunu ve düzenlemeye yapılması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SAVDES-SEN Genel Başkanı ve Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Cengiz, şu ifadelere yer verdi:

“Bu torba yasada söz verilen ‘Birinci Dereceye gelmiş tüm Devlet memurlarına 3600 ek gösterge verilmesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması, seyyanen zammın taban aylıklara yansıtılarak emeklilikte de geçerli olmasının sağlanması, kamuya alımlar ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında mülakatların kaldırılması’ hususları torba yasada öncelikli olarak yer almalıydı. Ve yıllarıdır sorunlarının çözümlenmesini bekleyen, kamu mühendisleri ve teknik hizmetler sınıfının, kariyer uzmanlarının, kamu avukatlarının, kamu şeflerinin, şube müdürü ve müdür yardımcılarının, emeklilerimizin, sözleşmeli personelin o kadar çok sorunu varken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 7413 sayılı Kanun ve 375 sayılı KHK değişikliği gibi bir fırsatın, birkaç konu ile geçiştirilmesi tam bir hayal kırıklığıdır..”

“Verilen sözler tutulmalı, beklentiler karşılanmalı”

Açıklamalarına istenilen düzenlemelerden de yer veren Cengiz, talepleri ise şu şekilde:

“Bu tarihi fırsat kaçırılmadan, mevcut teklife komisyon ya da genel kurulda verilecek önergeler ile; birinci dereceye gelmiş tüm memurlara sınıf ve kadro ayırımı yapılmaksızın 3600 ek gösterge verilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, mevcut personelin eğitim ve kadrolarına uygun diğer hizmet sınıflarına atanması, liyakatin katili mülakatların kaldırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının iki yılda bir merkezi olarak yapılması, halihazırda 14 bin 500 lira olan seyyanen zammın, taban aylıklara eklenerek emeklilik ücret ve tazminatlarına da yansıtılması, kanunun yayım tarihinden itibaren altı ay içerisinde, kamuda tüm kadroların analiz edilerek yeniden düzenlenmesi ve kadroların standartlaştırılması, her kadronun görev tanımlarının hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı onayı ile yürürlüğe girmesi, kamu personeli mali yönetim sisteminin yeniden düzenlenmesini (DMK Madde 152 ve 375 sayılı KHK), asgari geçim standardını sağlayacak şekilde yoksulluk sınırı üzerinde ücret ve TOKİ sosyal konut standartlarında 3+1 konut alacak şekilde emekli ikramiyesi verilmesi, kurum yapıları ve niteliği dikkate alınarak ‘Asayiş Tazminat’, ‘Mali Hizmetler Tazminatı’, ‘Sosyal Güvenlik Tazminatı’ gibi kurum görevlerine has tazminatların düzenlenmesi, kamu mühendislerinin, mali haklarının yeniden düzenlenmesi, teknik sorumluluk tazminatı verilmesi ve emekli kamu mühendislerine ek ödeme yapılması, 666 sayılı KHK ile kaldırılan Millî Savunma Bakanlığı ve TSK’daki ‘Karargah Tazminatı’ ile İŞKUR ve SGK’daki ‘iki ikramiye ve havuz parasının’ yeniden ödenmesi, jariyer uzmanlıklarında taşra-merkez ayrımının kaldırılması, kariyer uzmanlıkları ihdas edilecek kurumlara Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR Genel Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü gibi kurumlarında dahil edilmesi, şef, müdür yardımcısı ve müdür kadrolarında görev yapan yönetici personele görev ve makam tazminatı verilmesi, sözleşmeli personelin kadroya geçme süresinin 3+1’den 1+1’e indirilmesi, Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli ‘sözleşmeli personelin’ ücretlerinin, sosyal haklarının ve kadroya alınma imkanlarının yeniden düzenlenmesi, Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer maaş Bayram İkramiyesi verilmesi, 1994 ila 2005 yılları arasında ödenen Lojman Tazminatının güncel rakamlarla yeniden ödenmesi, memurların yıllık izne denk gelen resmî tatil ve dini bayram günlerinin yıllık izine dahil edilmemesi, tüm kurumlarda ‘Mobbingle Mücadele Birimi’ kurulması, banka maaş promosyon sözleşmelerinin Cumhurbaşkanlığı veya görevlendireceği Bakanlık tarafından tek elden yapılması, yönünde hükümler bu torba yasaya eklenmelidir. Verilen sözler tutulmalı, beklentiler karşılanmalı, Devletin memuru yok sayılmamalı, oyalanmamalıdır.”