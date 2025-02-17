Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), 17 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşen terör saldırısında şehit olanları 9’uncu yıl dönümünde andı.

Merasim Sokak’ta 17 Şubat 2016 tarihinde askeri personel ve sivil memur taşıyan servis araçlarına bomba yüklü otomobille terör saldırısı düzenlenmiş, 29 kişi hayatını kaybetmişti. Üzerinden 9 yıl geçen hain saldırının ardından şehit düşenler için SAVDES-SEN ve TEMAD, saldırının gerçekleştiği Merasim Sokak’ta anma töreni gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz ve TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca’nın konuşmaları sonrası şehit isimleri sayıldı, katılımcılar ise her isimde "Burada" diyerek ses verdi. Sonrasında, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve karanfil bırakıldı.

Devleti tehdit edenlerin, kurşun sıkan hainlerin bedelini canlarıyla ödeyeceğini söyleyen TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe hitabesinde dediği gibi, "istikbalde dahi seni bu hazineden mahrum bırakmak isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır" sözünü aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Şehitlerimizi kanı kurumadan her damla kanının hesabını görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Canımızı katarak vatanımızı yaşatacağız. Şehitlerimizi asla ve asla unutmayacağız. Sen çok yaşa Türkiye Cumhuriyeti, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.

Merasim Sokakta servis araçlarına yönelik alçakça yapılmış terör saldırısında şehit olanlar için SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "9 yıl önce bugün 11 astsubay, 12 devlet memuru, 2 işçi, 1 Mehmetçik ve 3 sivil vatandaş olmak üzere 29 vatan evladı burada şehadet mertebesine ulaşmıştır. Ruhları şad mekânları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, subay, astsubay, devlet memuru, işçi, uzman erbaş, erbaş ve erleriyle birlikte büyük bir aile. Saraylarda, kışlalarda, harekât bölgelerinde, Somali’de, Afganistan’da, Libya’da ve sayamayacağımız her yerde hep birlikteyiz. Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ülkemizin bekası uğruna yapılan harekâtlarda ve 17 Şubat 2016 tarihinde burada şehit düşen mesai arkadaşlarımız olmak üzere, tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

Terör saldırısında annesi şehit düşen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğunu belirten Meryem Yılmaz Türk’ün oğlu Berk Yılmaz Türk, "Aradan dokuz yıl geçti. Sağ olsun devlet büyüklerimiz de bizi unutmuyor. Her yıl da burada yapılan törenlerle bizi daha da onore ediyorlar. Sağ olsun derneklerimiz burada acımızı paylaşmaya, yanımızda olmaya çalışıyorlar. O günden bugüne hiçbir şekilde acımızı dinmedi, mücadelemiz devam ediyor. Gerek Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin, gerek devletimizin diğer organları azim ve kararlılıkla bu mücadeleye devam ediyor. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devletimiz eminim ki onların hakkından gelecektir. Devletimize, askerimize güveniyorum. Hiçbirinin zaten yanında kalmadı, hepsi bir şekilde cezasını çekti. Çekmeye de devam edecekler" ifadelerini kullandı.