Aydın’ın Didim ilçesinde dün gece 2. koyda 50 yaşındaki kadının cesedi bulundu. Kayalıklardan aşağıya düzen kadının ölümündeki sır perdesini aralamak için Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Aydın’ın Didim ilçesinde dün gece 2. koyda 50 yaşındaki kadının cesedi bulundu. Kayalıklardan aşağıya düzen kadının ölümündeki sır perdesini aralamak için Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Olay, Çamlık Mahallesi 2. koy mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. koy mevkiine gelen 50 yaşındaki Emine Yıldız metrelerce yükseklikteki kayalıklara çıkarak henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini boşluğa bıraktı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yıldız’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni itfaiye ekiplerince bölgeden çıkartıldı. Yıldız’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.