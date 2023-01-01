Cenaze namazına Atabaş’ın yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve vatandaşlar katıldı.

Cenazesi karayolu ile Amasya’dan Yozgat’ın Sorgun ilçesine getirilen Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş için Salih Paşa Camii’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde vefat eden Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, memleketi Yozgat’ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.