Balıkesir Soma karayolunun Savaştepe ilçesi Yağcılı mevkiinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaza sonrası kaybederken 4 kişide yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay Savaştepe İlçesi Soma Yolu Yağcılı Mevkii üzerinde çift taraflı meydana trafik kazasına Savaştepe Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. 77 AJ 413 plakalı araç ile 35 DD 1886 plakalı 2 aracın karıştığı trafik kazasında (Ş.Ç.) olay yerinde hayatını kaybederken İtfaiye ve 112 sağlık ekipleri 4 kişi (A.Ç. , H.G. , Ö.V. , H.İ.Ö.)yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Trafik kazası ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.