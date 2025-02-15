İzmir-İstanbul otobanının Savaştepe civarında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobil yanarak, kullanılmaz hale geldi. Kaza yapan araçta bulunan 2 kişi 112 ekipleri tarafından sağlık ekiplerine yaralı olarak teslim edildi.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. İzmir-İstanbul otobanının Savaştepe gişeleri civarında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bariyerlere çarpan 35 BSK 106 plakalı otomobil yanarak, kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerine gelen ihbar üzerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kaza yapan otomobilden sürücü ve yolcu olan M.U.A. ve G.A. itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.