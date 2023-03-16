Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte Türkiye’ye gelen 8 yaşındaki Elvan İlarslan haftanın 5 günü, günlük ortalama 6 saat Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde artistik cimnastik eğitimi alıyor.

4,5 yaşından beri cimnastikle ilgilenen İlarslan, yaptığı düzenli antrenmanlarla müsabakalara hazırlanıyor. Aldığı başarılı sonuçlarla özgüveni artan Elvan, haziran ayında düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakasında başarı elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kendini sürekli geliştirip başarılarının üzerine yenisini koymak için çabaladığını dile getiren sporcu Elvan İlarslan’ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu.

Yıldırım Belediyesporlu Elvan’a desteklerini sürdüren ve kendisi de cimnastikle ilgilenen annesi Natalia İlarslan, “Ukrayna Savaşı ile birlikte Türkiye’ye geldik. Kızımın cimnastiği bırakmasını istemedim. Çünkü cimnastik onun hayatı. Yıldırım Belediyesi’ne bize böyle güzel bir imkânı sundukları için ve Antrenör hocamız Mehmet Köse’ye desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.Geçtiğimiz yıl Ukraynalı sporcunun girdiği analig müsabakasında bölge 14’üncüsü olduğunu söyleyen Antrenör Mehmet Köse, “Elvan’ın Ukrayna’da 5-6 kez de şampiyonluğu var. Bu sene iyi bir süreç geçirdik. Elvan artık şampiyonluğu hedefliyor. Belediyemize ve Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a desteklerinden ötürü teşekkür ederim” diye konuştu.