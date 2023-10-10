Hamas-İsrail arasındaki çatışma devam ederken, İsrail vatandaşlarını taşıyan iki uçak Tel Aviv’den İstanbul Havalimanına iniş yaptı. Oradaki durumu anlatan İsrail vatandaşları, buradan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki yakınlarının yanına gidecek.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanında da savaş sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu İsrail vatandaşları, Ben Gurion Havalimanından düzenlenen seferlerle ülkelerini terk ediyor.

Yolcular, İsrail hava yolu şirketi El Al ve THY’nin düzenlediği seferlerle transit yolcu olarak İstanbul Havalimanına geldi. Yolcular buradan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki yakınlarının yanına gidecek. Savaş sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yakınlarının yanına gitmek için İstanbul Havalimanına gelen David Pacalmer, "Hepimiz çok üzgünüz olanlar için. Akrabalarımız güneyde sıkıştı. Biz de oradaydık. Evlerinde saklanıyorlar. Sokakta vurulma ihtimalleri var. Bir yeğenim var. Gazze’ye gidecek. Onun için endişeleniyoruz. Havalimanı kalabalıktı ancak uçaklar iniş ve kalkış yapıyordu. İnsanlar gitmeye çalışıyor ve sabırsızlar. Biletimi aylar önce aldım. Birkaç kez uçuşum iptal edildi. Teksas’a gidiyorum" ifadelerini kullandı. İsrailli başka bir yolcu Victor Wayner ise, "Çok fazla güvenlik vardı. Herkes için çok üzücü bir durumdu. Havalimanında çok insan vardı. Çok sayıda uzun kuyruklar vardı. Yaklaşık 1 ay önce biletimi aldım. Uçağım biraz gecikti ancak herhangi bir problem olmadı" diye konuştu.