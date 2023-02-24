Ukrayna-Rusya savaşında bir yılın geride kalması nedeniyle Ukraynalı vatandaşların İzmir’de düzenlediği törende, savaşta ölen çocuklar oyuncaklarla anıldı.

Ukrayna-Rusya savaşında bir yılın geride kalması nedeniyle Ukraynalı vatandaşların İzmir’de düzenlediği törende, savaşta ölen çocuklar oyuncaklarla anıldı.

İzmir’de Ukrayna-Rusya savaşında bir yılın geride kalması nedeniyle savaşta hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Gündoğdu Meydanında düzenlenen tören, ölenler için saygı duruşuyla başlarken, Ukrayna milli marşının yanı sıra İstiklal Marşı da okundu.

Meydanı dolduran 100 kadar Ukraynalı, ellerinde Ukrayna ve Türk bayraklarıyla yer aldı. Ukrayna’nın savaştan sonraki durumunu gösteren pankartlar da açan Ukraynalılar, savaşta hayatını kaybedenleri anmak için meydana mum ve çiçek bıraktı. Savaş nedeniyle ölen çocuklar için ise meydana oyuncaklar bırakıldı. Anmaya gelen Ukraynalı çocuklar da hayatını kaybeden arkadaşları için meydana mum, çiçek ve oyuncak bıraktı.

Hayatlarının, savaşın başladığı 24 Şubat’ın öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrıldığını söyleyen İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Olena Özbek, "Bugün sadece Ukrayna halkının trajedisi değil, tam ölçekli bir savaşın başlangıcı. Bugün sadece, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yaptığı açık saldırı olarak değil aynı zamanda yeni Ukrayna’nın baştan oluşturulması olarak da tarihte yerini alacak. Bugün kederli bir gündür. Çünkü Ukraynalılar yeni gerçeğe uyandılar. Avrupa’nın kalbinde yer alan bir ülkeye sırf bağımsız olmayı arzuladığı için; öldürmenin, işkence etmenin ve yok etmenin mümkün olduğu bir gerçek. Bununla birlikte her Ukraynalının kim olduğunu ve Ukrayna halkının DNA’sında boyun eğmez bir özgürlük arzusunun yer aldığını anlamasını sağlayan bir gün. Bir yıl boyunca düşman, binlerce askeri ve sivili öldürdü. Özgürce yaşamayı seven halkın eliyle inşa edilmiş şehirleri görmemek için yok etti" dedi.

Ukraynalı vatandaşlar, savaşta hayatını kaybedenleri hep birlikte seslendirdikleri şarkılarla andı.