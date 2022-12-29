Ukrayna’daki savaş nedeniyle Elazığ’a getirilen Ahıska Türkü öğrenciler, eğitimlerine geçici barınma merkezinde oluşturulan sınıflarda devam ediyor.

Ukrayna’daki savaş nedeniyle Elazığ’a getirilen Ahıska Türkü öğrenciler, eğitimlerine geçici barınma merkezinde oluşturulan sınıflarda devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaşta Ukrayna’da mahsur kalan Ahıska Türklerinin güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri yapılmıştı. Bu çerçevede 2 bin 500 Ahıska Türkü Elazığ’a getirilerek deprem nedeniyle kurulan Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi’ne yerleştirildi. Zorunlu öğretim çağındaki bin Ahıska Türkü öğrenci için ise Elazığ Valiliği koordinesinde Geçici Barınma Merkezi’nde 10 derslik kuruldu. Kurulan dersliklerde 10 ilkokul, 8 ortaokul ve bir özel eğitim şubesi ile 12 Eylül’de eğitim-öğretime başlandı. Sınıflarda öğrencilere Türkçe dili öğretiminin yanında temel müfredat eğitimi de verilerek Türkiye’ye adaptasyonları sağlanıyor. Lise öğrencileri taşımalı sistemle, üniversite öğrencileri ise sınavda aldıkları puan ile Fırat Üniversitesi’nde eğitim-öğretimlerine devam etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Öğrencilerden 7’nci sınıfa giden İbrahim Abdulayev, “ Herson bölgesinden Elazığ’a geldim. Ukrayna’da hangi dersler varsa burada da aynı dersler var. En sevdiğim ders Türkçe ve en sevdiğim hoca, Yılmaz hoca. İlerde ise futbolcu olmak isterim” dedi.

Este Rasulova (12), “ Dersimizi çalışıyoruz. Öğretmenler, güzel eğitim veriyor. Öğretmenlerimi üzmüyorum. Hayalim büyüyünce doktor olmak. Bunun için çalışıyorum, eğitim alıyorum ve elimden geleni yapıyorum” diye konuştu.

Albina Halilova, “Ben de Ukrayna’nın Herson bölgesinden geldim. Burada eğitim görüyoruz. Hafta içi 5 gün boyunca öğretmenlerimiz dersleri bizlere öğretiyor. Benim en sevdiğim ders matematik. Doktor olmak istiyorum. Okulumu seviyorum. Arkadaşlarımla aram iyi, öğretmenlerimi de çok seviyorum. Onlar da bize iyi davranıyor, eğitim veriyor” şeklinde konuştu.

Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi Yönetim Yardımcısı Sedat Şeflek, “ 10 Mayıs 2022 tarihinden beri Ahıska Türklerimiz Elazığ’a gelmeye başladı. Onları hemen yerleştirdik. Daha sonra valimizin emirleri ile eğitim işlerine geçtik. Önce okul öncesi sınıflarını oluşturduk daha sonra 1’den 8’e kadar yani ilköğretim öğrencilerini okullaştırdık. Bunu takiben lise öğrencilerimiz için de Elazığ’ın çeşitli liselerine yerleştirmelerini yaptık. Onların da denkleri bitti, eğitim ve öğretime devam ediyorlar. Bunun akabinde üniversite öğrencileri için de yabancı öğrenciler sınavına soktuk. Bunların içerisinde başarılı olanlar Fırat Üniversitesi ve Türkiye’nin değişik üniversitelerinde öğrenim görüyorlar. Burada 2 bin 500 kişi yaşıyor. Bunlardan bin tanesi eğitim ve öğretim çağındalar, okullarına devam ediyorlar” dedi.