Samsun’da TEKNOFEST KARADENİZ çerçevesinde düzenlenen, zorluk derecesi ile festivalin en büyük ödülüne sahip yarışması olan "Savaşan İHA Yarışması" nefes kesti.

Samsun’da TEKNOFEST KARADENİZ çerçevesinde düzenlenen, zorluk derecesi ile festivalin en büyük ödülüne sahip yarışması olan "Savaşan İHA Yarışması" nefes kesti.

30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında TEKNOFEST KARADENİZ’e ev sahipliği yapacak olan Samsun’da Savaşan İHA (İnsansız Hava Aracı) Yarışması 19 Mayıs ilçesindeki Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde başladı. 440 takım arasında finale kalan 22 takım birbiri ile kıyasıya yarıştı. Zorluk derecesi ile TEKNOFEST’in en büyük ödülüne sahip yarışması heyecanlı anlara sahne oldu.

İHA yarışmasının startını ise Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı verdi. Vali Dağlı, “Gençlerimiz adeta limitleri zorluyor. Teknolojideki gelişmeler ve yenilikler ile insansız hava araçlarının faaliyet alanları gün geçtikçe önem kazanıyor” dedi.

"TEKNOFEST’in ne kadar coşkulu geçeceğin bir işaretidir"

Yarışmada konuşma yapan Vali Dağlı, “Bugün coşkumuzun ilkini yaşamaya başladık. Burada takımlarımız güçlü bir mücadele ediyor. Burada finallerde 22 takım finallerde mücadele ediyor. Önümüzdeki 5 gün boyunca da devam edecek. Gençlerimizin ne kadar hevesli olduğunu ve bu konuyu ne kadar içselleştiğiniz görüyorsunuz. Gerçekten müthiş bir kalabalık var. 30 Ağustos’ta başlayacak TEKNOFEST’in ne kadar coşkulu geçeceğin bir işaretidir” diye konuştu.

"TEKNOFEST bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir”

TEKNOFEST Genel Sekreteri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, “Yoğun bir hazırlık sürecimiz var. 10 Temmuz itibarıyla aslında Karadeniz’de birçok şehirde etkinliklerimiz başladı. Buradaki Savaşan İHA Yarışmamız TEKNOFEST’in e büyük ödüllü yarışmasıdır. Bu anlamda TEKNOFEST aslında birçok şehirde, bir alanda aynı iklimi oluşturma gayreti içerisindeyiz. Çarşamba Havalimanı’nda yoğun bir hazırlık süreci içerisindeyiz. Biz bu sene Azerbaycan’dan sonra Karadeniz’de 16 farklı şehirde etkinliklerimiz gerçekleştirdik. Tüm buralardaki finallere kalan takımlarımızı Çarşamba Havalimanımızda muhteşem bir ortamda ağırlayacağız. Bütün vatandaşlarımızın TEKNOFEST sitesinden kayıtlarını yapmalarını ve 30 Ağustos -4 Eylül tarihlerinde Çarşamba Havalimanı’na beklediğimizi ifade etmek isterim. TEKNOFEST bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir. Bu ülkede teknoloji iklimini, teknoloji kültürünü 7’den 70’e yayan çok büyük bir organizasyondur” şeklinde konuştu.

"Çok güzel bir şekilde hazırlandık, organize olduk"

Programa katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, muhteşem bir organizasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, “Çok büyük bir heyecan var. TEKNOFEST’in asıl organizasyonu 30-Ağustos- 4 Eylül’de Çarşamba Havalimanı’nda yapılacak. Çok iyi bir hazırlık yapıldı, çok iyi bir organizasyon. Samsun hemen hemen her alanda hazır. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, T3 Vakfı, üniversitelerimiz, ilgili kurumlarımız çok güzel bir şekilde hazırlandık, organize olduk. Hiçbir eksiğimiz yok. Çarşamba Havalimanı’nda bütün kurulumlar şu anda yapılıyor. 30 Ağustos’ta tüm halkımızı Samsun’dan ve Türkiye genelinden TEKNOFEST’e davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışmalar 21 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.