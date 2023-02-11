Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle geçtiğimiz yıl ülkelerinden ayrılıp Aydın’ın Kuşadası ilçesine sığınan savaş mağduru kadınlar, afet bölgesine yardım malzemelerinin ulaştırılması için seferber oldu. Kuşadası’nın çeşitli noktalarında oluşturulan yardım merkezlerinde Türk kadınlarla birlikte gönüllü olarak çalışan Ukraynalı kadınlar, savaş ve doğal afet gibi büyük yıkımlara neden olan olayların insanları birbirine kenetlediğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle geçtiğimiz yıl ülkelerinden ayrılıp Aydın’ın Kuşadası ilçesine sığınan savaş mağduru kadınlar, afet bölgesine yardım malzemelerinin ulaştırılması için seferber oldu. Kuşadası’nın çeşitli noktalarında oluşturulan yardım merkezlerinde Türk kadınlarla birlikte gönüllü olarak çalışan Ukraynalı kadınlar, savaş ve doğal afet gibi büyük yıkımlara neden olan olayların insanları birbirine kenetlediğini söyledi.

Depremlerin ardından Kuşadası’nda depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Adeta seferberliğin ilan edildiği kentte, vatandaşlar oluşturulan yardım toplama merkezlerine akın ederek temel ihtiyaç malzemelerini afet bölgesine gönderilmesi için bağışladı. Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle geçtiğimiz yıl ülkelerinden ayrılıp, Kuşadası’na sığınan savaş mağduru kadınlar da yardım kampanyasına destek verdi. Kuşadası’ndaki merkezlerde Türk kadınlarla gönüllü olarak çalışan Ukraynalı kadınlar, bir yandan getirilen malzemeleri paketlerken bir yandan da afet bölgesine giden kamyonlara yüklenmesine yardımcı oluyor.

Savaş ve doğal afetlerin insanları birbirine kenetlediğini belirten Natalia Lyulka, "Acının dini ve milliyeti olmaz. Hepimiz insanız. Rusya’nın ülkemize savaş açmasından sonra Kiev’i terk etmek zorunda kalarak 2 çocuğumla Türkiye’ye geldim. Türk halkı bize kucak açtı. Eksiklerimizi giderdi. Hala bize destek olmaya devam ediyorlar. Çok üzüntülüyüm. Geceleri uyuyamıyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan yardım toplama merkezlerine gelerek günde 2-3 saat destek verdiğini ifade eden Yana Andra da, "Depremzedeler için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bizim ülkemizde savaş hala devam ediyor ve insanlar ölüyor. Bugün Türk halkının başına gelen yarın bizim de başımıza gelebilir" diye konuştu.

İki çocuğuyla birlikte Türkiye’ye sığınan İrina Pidlisna ise, "Savaştan kaçıp, Türkiye’ye geldim. Türkiye’de durum çok kötü. Kendi çocuğuma bakarken deprem bölgesindeki çıplak ayaklı çocuklar aklıma geliyor ve her gün ağlıyorum. Türkiye bizim ikinci vatanımız oldu. Bize sonuna kadar destek veren Türk halkı için her şeyi yapmaya hazırım" dedi.